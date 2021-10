Communiqué Inauguration de bibliothèques écoresponsables au CHU de La Réunion

Le maintien de l’accès à la culture et le développement d’initiatives durables sont des axes de travail importants pour le CHU de La Réunion. Le CHU de La Réunion, accompagné d’acteurs locaux associatifs et privés, a eu le plaisir d’inaugurer, aujourd’hui, l’installation de bibliothèques en carton recyclé au sein des service de pédiatrie et d’addictologie des sites Nord et Sud. Par NP - Publié le Vendredi 22 Octobre 2021 à 14:32

Dans le cadre de sa politique culturelle et dans sa volonté de valoriser les initiatives éco-reponsables au sein de ses établissements, le CHU de La Réunion a soutenu le projet de création et l’installation de quatre nouvelles bibliothèques en carton recyclé au sein des services d’addictologie et de chirurgie Infantile du site Nord et du service chirurgie infantile du site Sud. Initié en mars 2021, ce projet est le fruit d’un travail collaboratif entre l’association Joli Coeur et les services d’addictologie et de pédiatrie du CHU de La Réunion.

Au-delà de son aspect durable et écoresponsable, cette initiative répond au besoin de maintenir un accès à la culture pour les patients hospitalisés par la mise à disposition permanente d’une offre littéraire large et variée, pouvant totalement s’intégrer au parcours thérapeutique des patients, notamment les patients du service d’addictologie.



Financées par le Crédit Agricole de La Réunion, ces bibliothèques ont été réalisées par un artisan réunionnais, Carton d’O., spécialisé dans le travail du carton recyclé. Si cela peut paraitre surprenant, le carton, une fois retravaillé, n’a pourtant rien à envier au bois en termes de solidité, de coût, d’esthétique, mais surtout de recyclage.



Un appel à la générosité a été lancé auprès de particuliers, afin de pouvoir garnir les étagères de ces nouvelles bibliothèques, en collaboration avec le Lions Club de Saint-Denis Réunion Perle Australe et la Mission locale de l’Est. Plusieurs centaines d’ouvrages ont ainsi pu être récoltés, généreusement offerts par la population réunionnaise, pour offrir un vaste choix d’ouvrages aux patients hospitalisés. Ces livres ont été installés et agencés par des jeunes suivis par la Mission locale de l’Est.





Finalisé au mois de juillet 2021, ce projet à permis l’installation de trois bibliothèques au CHU Félix Guyon (deux au sein du service d’addictologie et une en chirurgie infantile) et une bibliothèque au CHU Sud Réunion, également au sein du service de chirurgie infantile.



Le CHU de La Réunion remercie l’ensemble des généreux contributeurs ainsi que tous les partenaires engagés dans ce beau projet : Mme Tayeba MOULLAN qui a initié ce beau projet, le Crédit Agricole de La Réunion, le Lions Club de Saint-Denis Réunion Perle Australe, la Mission locale de l’Est et l’association Joli Coeur.