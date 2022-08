Inauguration d’un nouveau club de volley à La Saline

Une fois n’est pas coutume, la Ville de Saint-Paul a vécu un week end résolument sportif ! Le club de Volley ball “Saline Volley-Ball” a été inauguré ce samedi 27 août au complexe sportif de Vue Belle en présence du Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN et de Cédric DALY, le président du club. 8 mois d’activités et déjà 82 licencié(e)s, c’est dire si cette discipline était attendue dans le quartier ! Devant 300 personnes, ce samedi fut l’occasion de présenter les équipes de ce nouveau club et de remettre, à chaque volleyeur, son maillot ! L’occasion également de saluer Gilbert VALENTIN et Laurent SEVAGAMY pour leur implication et la transmission de leur passion pour le volley ball aux volleyeurs de la Saline.



À peine créé, ce club a su fédérer une équipe dynamique qui laisse augurer que du positif. La Ville de Saint-Paul, labellisée Ville Active et sportive, a accompagné le club sur une subvention de traçage des terrains sur le plateau de Célimène Gaudieux pour permettre au club de s’entraîner et pour les Séniors d’évoluer dès cette année en Régional 2.