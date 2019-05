<<< RETOUR CASUD

Inauguration Gare Routière de l’Entre-Deux et de la navette Géranium mardi 21 mai 2019

La 1ere gare routière de l’Entre-Deux (située à l’entrée du village près du stade) et de la navette « Géranium » a été inaugurée ce Mardi 21 mai 2019 par le président de la CASUD, André THIEN AH KOON, et le maire de commune de l’Entre-Deux, Bachil VALY. "Une réalisation nécessaire pour la mise en valeur de nos territoires et pour le confort des 30 000 voyageurs transportés chaque année par notre réseau CARsud au départ ou à destination de l’Entre-Deux", a commenté André Thien Ah Koon, Président de la CASUD.

Pour Bachil Valy, "c’est l’une des plus belles gares de la Réunion et je suis fier d’avoir un outil qui pourra acheminer les voyageurs et les touristes jusqu’aux points de départs de nos 95 km de sentiers touristiques" . La première pierre avait été posée le 14 août 2018, 8 mois de travaux ont été nécessaires. Le coût : 1,3 millions d’euros financés à 100 % par la CASUD. L'intégration environnementale dans le paysage et l’architecture créole a été réfléchi avec l'installation d'un toit 4 pans en bardeaux, lambrequins, murs en moellons.

Des arbres endémiques ont par ailleurs été plantés afin d’avoir de l’ombre et d’éviter le tout béton. Le site se compose d'un local pour l’accueil des voyageurs et la vente de billets, un local toilettes, des abris-bus et bancs, un dispositif de guidage au sol pour les non-voyants et d'un espace de stationnement pour voitures et vélos. 5 quais sont mis en place pour les cars et navettes : 3 lignes urbaines dont Géranium et 2 lignes interurbaines vers le Tampon et Saint-Pierre.

La navette "Géranium" Elle intervient après la mise en service (décembre 2017) et le succès de "Floribus" au Tampon (15000 passagers transportés par mois), et après le lancement de "Geckobus" à Saint-Joseph au début de l’année 2019, navettes destinées à desservir les centres-villes. Des communes concernées. Navette de 9 places équipée du dispositif "My Pass" (inauguré au Tampon en avril 2019) qui est la carte sans contact du réseau Carsud et permettent d’avoir un suivi en temps réel des cars et navettes de la CASUD. - Trajet : du Chemin Equerre jusqu’à Bras Long en passant par le centre-ville - Plus de proximité avec les usagers - Tarif de l’abonnement : 10 euros par mois ; gratuit à partir de 65 ans - C’est une alternative au tout voiture dans le centre-ville Lu 126 fois CASUD





