Inauguration - Aire de Jeux de la Plaine des Cafres

« Le but principal de cette création est, bien entendu, le bien-être des enfants car elle constitue pour eux un espace de détente. Un espace, qui propose des équipements adaptés à différentes tranches d’âges, afin que chacune et chacun puissent se détendre en toute liberté, mais aussi en toute sécurité. Je tiens ainsi à saluer la qualité de l’aménagement de cette aire de loisirs et de ses équipements.



Les aires de jeux sont des espaces de convivialité et donnent un supplément d’âme aux quartiers. Ils ont pour objectif d’offrir aux familles du village et des alentours un lieu pour s’amuser, quitter un peu les écrans pour se rencontrer physiquement, et développer notre « vivre-ensemble ». Les aînés pourront venir s’y promener et s’y détendre aux côtés des plus jeunes. Les liens intergénérationnels y seront ainsi fortement encouragés. Par ailleurs, ces équipements permettront aux différents usagers de bâtir des projets concourant, in fine, au dynamisme du tissu associatif dans les Hauts.



Cet aménagement, qui est inauguré aujourd’hui, s’inscrit dans un projet global de création de quatre aires de jeux sur la commune du Tampon : au Petit Tampon, au 19e km, au Piton Ravine Blanche et au village du 23e km. Notre Collectivité régionale est heureuse et fière d’avoir pu accompagner la ville du Tampon, en ayant recours aux fonds européens, dont la Région est autorité de gestion. En effet, ce projet a bénéficié d’un financement du FEDER à hauteur de 1 099 329 euros et de 157 047 euros pour la Région. Deux autres aménagements aux villages de Bras-Court et de Bourg-Murat bénéficient aussi d’un soutien FEDER/Région. »



Wilfrid BERTILE