Courrier des lecteurs Inadmissible !

Par Alain Nivet - Publié le Lundi 13 Septembre 2021 à 06:45

Je suis révolté ! Ce soir encore, je voyais à la TV un appel à la solidarité des réunionnais pour que des parents puissent se rendre en métropole afin d'y faire soigner leur enfant atteint d'une pathologie grave dont l'issue sera fatale s'ils ne trouvent pas les fonds nécessaires .

Ce n'est pas la première fois que des parents se trouvent obligés de passer par les médias pour trouver les ressources nécessaires . Il faut comprendre que les parents doivent être présents au côté de leur enfant pour un rétablissement plus rapide et plus serein . L'affect , et l'amour des proches, sont primordiaux pour le rétablissement des malades lourds. Ma question : et si les parents ne trouvent pas le financement nécessaire pour faire opérer leur enfant condamné à priori, qu'adviendra-t-il ? Vous l'avez compris. Dans un grand pays comme la France qui accueille et soigne des étrangers gratuitement...et tant mieux pour eux, comment se fait-il que pour les domiens, rien ne soit prévu ? Si en métropole, un malade peut être déplacé dans un centre hospitalier spécialisé, et les parents pas trop loins, outre-mer, cela devient très compliqué ! Il y va de la vie d'enfants en l'occurrence . Pourquoi les CCAS, le Département en charge des affaires sociales, la Région restent-ils muets ? La prise en charge de ces familles en désarroi, est financièrement, une goutte d'eau dans leur budget. Il y va de la vie d'enfants ! ! ! Un peu de compassion et d'humanité SVP. Puisse mon message parvenir à nos élus.





