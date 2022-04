Courrier des lecteurs Inadmissible, 29% d’augmentation du billet d’avion sur la ligne Reunion/ Paris

Par Bruno - Publié le Jeudi 28 Avril 2022 à 09:27

Nous vivons une période d’instabilité des coûts de l’énergie, les produits pétroliers, notamment. On sait que cette situation aura des conséquences sur notre facture de gaz et d’électricité, mais le risque est tout aussi grand pour ce qui concerne le coût des transports et le prix des billets d’avion. Le cours du pétrole brut est fixé par le marché en fonction des variations et anticipations de l’offre et de la demande de pétrole à court, moyen et long termes. Il est aussi fonction de la qualité du brut considéré et varie dans une fourchette de 5 à 10% autour de l’un des trois bruts de référence qui sont cotés sur les marchés internationaux :



- le Brent (brut de la mer du Nord), traité à l’ICE (InterContinental Exchange) de la bourse de Londres,

- le pétrole brut de type WTI (West Texas Intermediate), traité au Nymex de la bourse de New-York,

- le Dubaï au Moyen-Orient, traité à la bourse de Dubaï. Le carburant représente 25% du coût des compagnies aériennes.



Ces derniers mois le prix du pétrole à augmenté de 50% (a la baisse depuis qqls semaines, les prix repartent à la hausse aujourd’hui ) ce qui entraîne mécaniquement une augmentation de 10 à 12% sur le billet d’avion. Alors pourquoi à la Réunion nous sommes à 29% d’augmentation chez certaines transporteurs aériens ? Certes nous enregistrons tous les ans pour la période juillet août une augmentation ! Les autres lignes OM n’enregistrent pas une telle hausse. L’aviation civile déclare que l’augmentation du prix moyen est de 6% ! Alors pourquoi à la Réunion nous sommes aussi haut ? À regarder en profondeur, c’est toujours les mêmes compagnies qui pratiquent des tarifs élevés pour des prestations à bord qui tendent à baisser en qualité !



Certains cadres de celles-ci rétorquent que les pilotent sont très bons en France et nos Compagnies françaises fiables. C’est peut-être aussi pour cela que nos PNT (personnels techniques navigants) sont bien payés. Parlons en de nos PNT et surtout leurs rémunérations . Certes, ils ont une sacrée responsabilité aux commandes de leur aéronef et que leurs licences, qualifications de type machines, de classe et autres ...coûtent chers. C’est pour cela que les salaires sont élevés ... trop parfois chez certains transporteurs qui sont dans des situations difficiles et qui demandent de l’aide ! Juste à titre indicatif entre deux compagnies ariennes qui desservent la Réunion par exemple, les différences de salaire sont parfois incompréhensibles sur des types machines équivalents.



Lorsqu’un PNT, commandant de bord, émarge à 14000 euros par mois et que son collègue dans la maison d’en face à 9000 euros ... le co-pilote à 7500 et son collègue toujours dans la maison d’en face, à 4500 euros, on peut se poser légitimement pourquoi une telle différence !! Il y a probablement un alignement à opérer. On peut se dire qu’il y a probablement des raisons qui nous échappent c’est pour cela que je me suis intéressé de savoir si ces PNT qui évoluent au dessus de 12000 euros, travaillaient plus ! C’est à ce moment là que l’on ne rigole plus car après un savant petit calcule vous constatez que le commandement de bord qui émarge à 14000 euros par mois travaille moins que son collègue à 9000 euros, avec un différentiel "rendement mensuel et rendement heure/jour" incroyablement conséquent ! À vous d’apprécier ...