In gayar kado pou ginyé zordi !

A zot pou zoué astèr !

► Rendez-vous sur la page Facebook du TCO tout au long de cette journée pour guetter les trois devinettes et proposer votre réponse.

Le gagnant sera tiré au sort parmi toutes les bonnes réponses de la journée. Son nom sera dévoilé demain jeudi 22 février… Ce sera peut-être vous ? Tentez votre chance et restez connectés !

► Prenez connaissance du règlement intégral de notre jeu concours.



Le saviez-vous ?

Nous vivons dans des sociétés multilingues et multiculturelles avec des citoyens et des citoyennes plurilingues. C’est important de promouvoir cette diversité car nous existons à travers nos langues. C’est grâce à elles que nous pouvons nous exprimer, communiquer, participer à la vie sociale et publique, et transmettre d’une façon pérenne les savoirs, les connaissances et les cultures. (L’UNESCO)

La Journée internationale de la langue maternelle a été proclamée par l’UNESCO en février 2000. Cela fait presque 20 ans maintenant qu’elle est célébrée le 21 février de chaque année dans les États membres et au siège de l’UNESCO, dont l’objectif est de préserver la diversité linguistique et de promouvoir l’éducation multilingue fondée sur la langue maternelle.À l’occasion de cette Journée internationale de la langue maternelle 2018 , l’UNESCO réitère son engagement pour la diversité linguistique et invite ses États membres à célébrer la Journée dans autant de langues que possible car la diversité linguistique et le multilinguisme comptent pour le développement durable.