Courrier des lecteurs In Utero... Nombrilisme (Un peu d'humour)

Comme tout un chacun,

N'en déplaise à d'aucuns,

J'admire mon nombril!

Vénération, il faut le dire, sans péril.

Certains diront même, puéril.

Pourtant, et cela est patent,

Il est beau, sinon épatant!

C'est un endroit de ma personne,

Central, sinon "fondamental", en somme.

J'imagine volontiers, mon ombilic

Statufié ou érigé en obélisque.

Non pour la majesté du lieu

Ni pour ce qu'il aurait de pieux,

Mais pour ce qu'il a de précieux.

En effet, je ne peux qu'imaginer,

C'est la loi de notre humanité,

La vie de mon ego centre

Avant, qu'ici, je ne le vante.

Je me vois,

Je me conçois,

Je me "surmoi",

Moi, Moi, surtout Moi,

Flottant dans mon espace vital,

Baignant dans une euphorie parentale.

Après quelques jours, enfermé

Dans une capsule infusée,

Me voici revêtu d'une combinaison.

En peau un peu spéciale,

Sans doute est-elle spatiale.

Certes! j'ai peu de vision.

Sur mon ventre, un cordon

Me relie au coeur de la station-mère.

Je suis là, en pleine stratosphère.

En ce milieu où commence ma vie,

Je tire déjà sur la ficelle, sur le cordon,

Sur tout, ce qui peut faire un don,

Pour me permettre d'assouvir ma boulimie.

Dans cette drôle d'alchimie,

Je suis un cosmonaute,

L'espace est mon hôte.

Je flotte, je barbote,

Je perçois même des notes.

Je suis en totale apesanteur,

Mon cordon pour seul vecteur.

Un jour, ou une nuit,

Le préciser, je ne puis,

Il faut songer à atterrir,

J'entame alors, la descente,

Ultime et ô combien importante.

Cette phase de mon odyssée,

Me rend tout stressé!

Sortir à l'air libre?

Haaaa!Pfff...Ouais... Je vibre!

Rejoindre le Monde des Terriens,

Tel est mon destin! Mal ou bien!

Allumage des rétro-fusées!

Dernière poussée!

Siège allongé!

Tête en bas!

A moi! Ici bas!

C'est une virginale paire de manches

Qui saisit ma tête, puis mes hanches,

Coupe mon cordon si amical!

Mais çà fait mal! Bougre d'animal!

Aussitôt, changement de régime.

Là! Il n'y a plus de frime!

L'air me brûle,

Je gigote, je recule.

L'on me voue à tous les seins.

Heureusement, j'ai toujours faim!

Mais?...Mais?...là aussi, je suis bien!

Hors de mon espace utérin.

Et puis c'est doux, c'est chaud.

Une maman, c'est un cadeau!

Mais tout de même,

Comme je m'aime!

Moi!... Moi!... Surtout Moi!

Ben oui quoi!

In utero, J'étais le seul héros!

Voilà pourquoi

De mon nombril,

J'ai fait mon Zorro.

Cà vous laisse coi?

Moi aussi, je m'étonne parfois!

Et pourtant, j'en atteste,

je suis né, le jour de la Saint Modeste.



Arnaud JOMAIN

(Hommage à... mon nombril )

(Toute ressemblance avec des personnages existant ou ayant existé ne serait que pure coïncidence!... Quoique!!!!!).

Ce texte est à prendre bien entendu au... 150éme degré, "des fois" que certains (es) y voient une auto... adoration!!!!!! Arnaud JOMAIN





