Impulser une nouvelle dynamique dans les actions régionales

La nouvelle équipe régionale présidée par Huguette Bello a décidé de placer l’éthique au centre de l’action publique et au cœur du fonctionnement de la Région. La démocratie participative et l’expression citoyenne trouveront également toute leur place dans cette nouvelle gouvernance.



Afin de progresser dans la cohérence des politiques publiques et optimiser l’efficience des actions menées par les différentes collectivités locales, la Région Réunion donnera une nouvelle impulsion à la Conférence Territoriale de l’Action Publique (CTAP).



En effet, face à l’ampleur des défis auxquels La Réunion est confrontée, la recherche maximum de l’efficacité de l’action publique est une nécessité.



C’est dans cet esprit que la Région et le Département souhaitent harmoniser leurs compétences et coordonner leurs actions sur des sujets essentiels concernant la vie des Réunionnais et le développement du territoire tels que :

➜ la culture,

➜ l’emploi, la formation et l’insertion,

➜ le logement,

➜ l’eau,

➜ l’agriculture et l’alimentation,

➜ les routes et les transports,

➜ l’aménagement du territoire et l’environnement,

➜ le vieillissement de la population ou encore de la situation sanitaire...



Au centre des nouvelles orientations régionales : la prise en compte des besoins économiques, sociaux, culturels et environnementaux dans le cadre du développement durable, ainsi que la valorisation des atouts et spécificités de La Réunion dans toutes les politiques publiques.

Dans son discours d’investiture, le 2 juillet dernier, la Présidente Huguette Bello a ainsi rappelé les grands objectifs fixés par la nouvelle équipe régionale pour ses 6 prochaines années :



➜ Un développement économique créateur d’emplois et d’activités ;

➜ L’ouverture de nouveaux horizons pour le développement de La Réunion, en poursuivant les objectifs stratégiques d’autonomie énergétique, de souveraineté alimentaire, et co-développement régional ;

➜ Une île solidaire ;

➜ Une jeunesse mieux formée et une politique éducative ambitieuse ;

➜ Une politique de déplacements et de mobilité au service du développement durable ;

➜ Le rééquilibrage harmonieux du territoire dans le respect de l’environnement ;

➜ L’excellence culturelle et sportive.