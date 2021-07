Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Impulser la dynamique territoriale via les mairies annexes « Accompagner, mettre en œuvre et apporter les solutions aux demandes de nos usagers. » Un challenge que veut relever le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, lors de ce tout premier échange avec les agents des ces établissements annexes en ce jeudi 22 juillet 2021 à l’Hôtel de Ville.

Méthodiquement, chaque problématique devra concentrer toute l’attention. Le Maire tient à la mise en place commune d’un effort collectif pour que cette redynamisation des équipes, des services et des conditions d’accueil soit cohérente, accessible et humaine.

Guidé par l’engagement de vouloir réhabiliter les salles de mariage et de sécuriser certaines zones au niveau de l’accueil et du bâti, le Maire rappelle que : « Travailler en collaboration, améliorer la qualité de vie aussi bien des administrés et du personnel, combler les déficits dans le temps sont là un réel défi qu’il faut relever ensemble», assure-t-il.

Cette dimension des mairies annexes doit s’appuyer sur toutes les compétences du territoire et entamer une démarche d’écoute active des agents et des habitants du quartier. Une évolution du fonctionnement de ces établissements est primordiale car l’on considère qu’elles sont la première porte d’entrée de tous les usagers en attente de réponses.

Ces lieux de proximité recensent majoritairement des demandes de publics isolés, de jeunes en quête de formation, de familles à la recherche d’aides sociales : différents profils qui doivent tous être au centre de tous les projets en matière d’Aménagement, d’Éducation, de Santé, de Social, de Sportif et de Salubrité Publique.

