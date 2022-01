Océan Indien Impressionnantes inondations à Madagascar : Au moins 11 morts et 40.000 sinistrés

Le passage de la première dépression tropicale de la saison laisse la côte Est de la Grande Ile désolée. Les fortes pluies qui se sont abattues depuis plusieurs jours, sur Antananarivo notamment, ont fait 11 morts et des dizaines de milliers de sinistrés, selon un bilan provisoire. Par NP - Publié le Lundi 24 Janvier 2022 à 09:11





Plusieurs districts de la Grande Ile ont également été placés en vigilance fortes pluies.



Selon le dernier bilan des autorités relayé par RFI, ces inondations ont causé la mort de 11 personnes et fait 40.000 sinistrés. Ecoles et gymnases ont été réquisitionnés pour accueillir les sinistrés.



Des équipes médicales et de secours sont déployées avec pour souci également d’éviter au maximum le risque de propagation de maladies virales dont la Covid.



Dans la nuit de dimanche à lundi, le système dépressionnaire s'est renforcé et a été baptisé Ana. Il devrait concerner les côtes du Mozambique ce lundi dans la matinée.

Le quartier d'Antohomadinika III-G est aussi sous les eaux. Plusieurs familles sont sinistrés, ne veulent pas se rendre dans les centres par peur de se faire voler. #Antananarivo #Madagascar #mira_photo #photojournalism pic.twitter.com/5e063nkP6h

— iAko Randrianarivelo 🇲🇬 (@iako_Randriana) January 24, 2022