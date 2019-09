Impôts : La redevance télé va baisser de 1 euro !

Le ministre de la Culture vient d'annoncer ce mercredi matin que la redevance télé allait baisser de... un euro en 2020.



Franck Riester explique cette diminution par le "rendement dynamique" de cette redevance, et un "surplus" . En clair, selon les projections de Bercy, il y aura plus de contribuables qui devraient s'acquitter de la redevance l'an prochain, ce qui permettra au gouvernement de diminuer l'imposition pour chacun des contribuables.



"Les prévisions de rendement de cette redevance sont supérieures à ce qu’est la trajectoire financière déterminée pour l’année prochaine. Et donc, il y a deux solutions : soit ce surplus entre dans les caisses de l’Etat, soit on le rend aux Français. Et donc on a choisi de le rendre aux Français !", justifie le ministre.



En 2019, les foyers des contribuables français assujettis à la taxe d'habitation et déclarant posséder au moins un poste de télévision, doivent s'acquitter de 139 euros de redevance télévisuelle en métropole. A La Réunion comme dans les autres départements d'Outre-mer, son montant est fixé à 89 euros.



Rappelons que l'avis d'impôt de la Taxe d'Habitation (TH) et de Contribution à l'Audiovisuel Public (CAP) est généralement disponible (papier et/ou en ligne) environ 3 semaines avant la date limite de paiement généralement fixée au 15 novembre par Bercy.