Impôts : Dernier jour pour faire votre déclaration de revenus en ligne

La nouvelle déclaration de revenus préremplie est proposée pour la première fois cette année à deux tiers des contribuables. Sans modification de votre part, elle sera validée de façon tacite ce soir à minuit. Pour ceux qui n’en bénéficient pas encore, il vous faut compléter votre déclaration en ligne avant minuit si vous ne voulez pas voir votre impôt majoré. Enfin, pour ceux qui déclarent encore sur papier, la date limite a été fixée au 12 juin (ce vendredi). Par Charlotte Molina - Publié le Jeudi 11 Juin 2020 à 06:43 | Lu 148 fois

La date limite pour faire sa déclaration de revenus est déjà passée dans de nombreux départements français, mais pas à La Réunion où celle-ci à été fixée au 11 juin, soit ce jeudi avant minuit.



La majorité des contribuables réunionnais devraient avoir reçu une déclaration automatique en ligne, qu’il leur suffit de valider ou d’ignorer, si les informations préremplies sont exactes.



En effet, cette nouvelle déclaration, proposée pour la première fois en France, et tacitement validée si aucune modification n’est apportée.



Dans le cas où des éléments préremplis seraient erronés ou manquants, il faut alors remplir la déclaration comme les années précédentes. Passé minuit, il sera encore possible d’effectuer une déclaration rectificative en ligne jusqu’au 30 juin, accessible dans l’espace personnel du site impôts.gouv. Passé cette date, il faudra utiliser le formulaire papier.



Si vous ne bénéficiez pas de la déclaration automatique



Les contribuables qui ont reçu une déclaration classique en ligne doivent impérativement la valider avant minuit. Contrairement à la déclaration automatique, celle-ci ne sera pas validée tacitement une fois la date butoir passée. Même chose pour les rares déclarations papier qui doivent être remises avant minuit ce vendredi 12 juin).



Passé minuit ce jeudi soir, il reste possible de remplir une déclaration tardive en ligne jusqu’au 30 juin, qui donnera malheureusement lieu à une majoration de l’impôt dû aux finances publiques. Et plus le retard est grand, plus la sanction sera lourde:



- en cas de dépôt après la date limite mais avant d’avoir reçu une mise en demeure : + 10%

- Dans les 30 jours suivant la mise en demeure : + 20%

- Au-delà de ces 30 jours : +40%

- Si l’administration découvre que vous exercez un travail au noir : + 80%



À ces majorations peuvent s’ajouter des intérêts de retard qui s’élèvent à 0,02% par mois.



Charlotte Molina Poseuse de questions qui fâchent, j’aimerais pouvoir arrêter la musique qui joue constamment dans... En savoir plus sur cet auteur