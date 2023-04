A la Une .. Impôts : Ce que vous devez savoir de la campagne 2023

Le mois d'avril marque traditionnellement l'ouverture de la campagne de déclaration des revenus. L'occasion pour le directeur régional des finances publiques, Joaquin Cester, de faire un rappel des grandes nouveautés de 2023. Par SI - Publié le Mercredi 19 Avril 2023 à 07:57

Pour rappel, le calendrier de déclaration des revenus a été fixé ainsi : l'envoi des déclarations papiers s'effectuera entre le 3 et le 27 avril et leur limite de dépôt est fixée au 22 mai 2023. Concernant les déclarations en ligne, l'ouverture du service a démarré le 13 avril et se poursuivra jusqu'au 8 juin 2023. L'an dernier, ce sont 489.518 foyers fiscaux réunionnais (soit 91,17% des foyers imposables) qui ont déclaré leurs revenus 2021 aussi bien en ligne que de manière automatique.



Au-delà de l’accueil traditionnel dans les centres des Finances publiques, les usagers peuvent également être reçus dans les 28 structures labellisées France Services. La Direction régionale des Finances publiques a également noué un partenariat avec le réseau des buralistes. Ainsi, La Réunion compte pas moins de 83 points de paiement de proximité dans 20 communes de l'île, permettant aux usagers (particuliers ou professionnels) de régler en espèces et par carte bancaire un grand nombre d'impositions. Un dispositif en plein boom puisque ce type de transaction est passé de 7.000 en 2020 à plus de 28.000 en 2022.



Propriétaire d'un bien immobilier : Vous avez une nouvelle déclaration à remplir

Concernant la déclaration automatique, qui a profité à 232.710 administrés à La Réunion l'an dernier, aucune action n'est nécessaire si toutes les informations pré-remplies sont correctes et complètes. En cas de modification (adresse ou situation de famille), une déclaration devra être déposée.



Pour les usagers éligibles à la déclaration automatique en 2022 mais qui ne le sont plus pour 2023, ces derniers seront informés qu'ils devront déposer leur déclaration de revenus soit par courriel ou par message. À noter qu'en 2023, les usagers qui avaient déclaré des dépenses pour l'emploi d'un salarié à domicile lors du dépôt de leur déclaration de revenus 2021 ne sont plus éligibles à la déclaration automatique.



Pour cette campagne 2023, plusieurs mesures ont été prises en faveur du pouvoir d'achat, indiquent les Finances publiques. À commencer par la revalorisation du barème kilométrique (fixé à 5,4%), l'augmentation du plafond annuel des heures supplémentaires complémentaires exonérées (de 5.000 euros à 7.500 euros), sans oublier la hausse du plafond de dépenses du crédit d'impôt pour frais de garde des enfants de - 6 ans (de 2.300 à 3.500 euros par enfant). Pour les frais de covoiturage engagés par un salarié, la déduction sera prise en compte si ce dernier opte pour les frais réels pour les trajets qu'il effectue entre son domicile et son lieu de travail.



Parmi les autres mesures mises en place : l'exonération fiscale des pourboires pour les rémunérations n'excédant pas 1,6 Smic au titre des mois concernés, l'exonération de la prime de partage de la valeur (PPV) à l'impôt sur le revenu dans la limite de 3.000 euros par bénéficiaire et par année civile, et enfin, l'exonération d'impôt sur les revenus de la monétisation des jours de repos ou de RTT dans la limite de 7.500 euros pour les salariés du secteur privé ou agricole.



"Les pouvoirs publics et la loi fiscale ont tenu compte de l'inflation en revalorisant de 5,4% les tranches d'imposition", insiste Joaquin Cester, le directeur régional des Finances publiques :

