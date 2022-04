Impôt sur le revenu : réception du public

La Mairie vous accompagne dans vos démarches déclaratives dès le 19 avril 2022.



La réception du public à l’Hôtel de ville se fera les lundis et mercredis aux horaires de mairie du 19 avril au 8 juin 2022.



A la mairie annexe de Piton, la réception du public aura lieu dans un premier temps uniquement les mardis du 19 avril au 13 mai aux horaires habituels et à compter du 13 mai et ce jusqu’à la fin de la campagne prévue le 8 juin 2022 les mardis et jeudis toujours aux horaires de mairie.