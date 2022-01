Impossible démocratie ?

Pour faire semblant d’être démocrate, on se contente d’un système électoral qui s’applique, depuis plusieurs années, à nous faire croire à la démocratie. En réalité le système actuel est un simple garde-fou contre les abus de pouvoir qui, comme chacun sait, sont les abus du pouvoir monétaire international apatride et qui se joue des lois nationales. Remarquez, on ne l’a pas volé (ce système). Qui n’a pas rêvé un jour d’être riche ? C’est probablement la raison pour laquelle nous en laissons certains s’enrichir sur notre dos sans manifester une très grande colère ... Jusqu’au jour où la goutte d’eau de l’abus fait déborder le vase de la tolérance. Alors, presque à contrecœur, on vote contre. Et c’est la gauche qui passe. Ce chemin tortueux d’une fausse démocratie, où nous mène-t-il ? Pas très loin, je le crains. Alors, de plus en plus de voix s’élèvent pour changer le Monde (changer de paradigme, disent-ils). Mais, me direz-vous, si la nature humaine est si versatile, si fragile et si peu vertueuse, à quoi serviraient ces changements ? Sommes-nous donc condamnés à faire joujou avec ce maudit 50/50 % … jusqu’à ce que mort s’ensuive ?



François-Michel MAUGIS