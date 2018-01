Impossible de contrôler son alcoolémie tellement il a bu

Monsieur JLD comparaissait ce matin devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis pour répondre de quatre chefs d'inculpations dont les faits se sont déroulés le 27 décembre dernier à Saint-Paul.



Outre la conduite sans permis et sous état alcoolique en récidive légale qui sont des standards chez le prévenu, s'ajoutaient cette fois un accident avec délit de fuite ainsi qu'un défaut de maîtrise du véhicule.



Si l'avocate de Monsieur JLD fait une demande de nullité pour défaut de procédure, l'énoncé du casier judiciaire de l'intéressé n'en demeure pas moins éloquent. Il cumule en effet pas moins de sept mentions et toutes pour les mêmes faits : Conduite sans permis et sous l'empire de l'alcool.



Revenons-en aux faits. Le soir du 27 décembre vers 20H30 JLD qui conduit paisiblement une golf de couleur blanche, percute un véhicule en stationnement. Estimant qu'il n'y avait aucun dégât, il recule et poursuit sa route pour rentrer chez lui. Le propriétaire du véhicule percuté est alors alerté par des voisins. Un témoin de l'accident, connaissant JLD, lui donne même son numéro de téléphone. Il le contacte et part à sa rencontre afin d'établir un constat.



JLD refuse catégoriquement de faire le constat et propose un arrangement sans déclaration. En effet, la voiture n'a ni assurance ni contrôle technique. Le propriétaire voyant alors l'état très alcoolisé de JLD décide d'appeler la gendarmerie.



Arrivés sur les lieux du litige, les gendarmes constatent l'état du contrevenant et veulent lui faire un test d'alcoolémie. Cela va s'avérer impossible tant l'homme est saoul. Ils le conduisent alors à l'hôpital de St-Paul afin de procéder à un prélèvement sanguin. Il s'en suivra une mise en garde à vue.



Les résultats du test sont sans appel : 3,26 g/l de sang.



Le président, lors de son interrogatoire, tente désespérément de fait admettre à ce monsieur qu'il a une vraie addiction à l'alcool mais obtient pour seule réponse "Je ne sais pas". Si le prévenu ne conteste pas les faits, il explique avec insistance qu'il ne s'est pas rendu compte de l'accident. "J'ai bu en cours de route depuis l'après midi, j'ai pas compris que j'ai fait un accident, j'étais dans un trou noir." Après avoir longuement insisté sur le problème d'addiction du prévenu, le président finira par obtenir un "oui, j'ai un problème avec l'alcool".



Le procureur de la République demandera, compte tenu des précédents de l'intéressé, 8 mois de prison dont 4 avec sursis. 2 ans de mise à l'épreuve et une obligation de soins. Il demande aussi une obligation de passer le permis de conduire car JLD n'a jamais entrepris la démarche.



Le président après une délibération d'une dizaine de minutes, reconnaît coupable l'accusé de tous les chefs d'inculpations et suivra les réquisitions du procureur avec maintient en détention.