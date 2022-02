Communiqué Importation de biomasse : "Cela va à contresens de l'objectif de lutte contre le réchauffement climatique", alerte EELVR

Les écologistes font part de leurs inquiétudes concernant le projet d'importation de biomasse. "Cette soi-disant solution nous apparaît comme du greenwashing", expriment-il dans l'avis transmis à la DEAL le 15 janvier dernier dans le cadre de la Consultation PPE Régionale. Par N.P - Publié le Vendredi 18 Février 2022 à 09:34

La piste étudiée actuellement est une importation des États-unis. Nous ne comprenons pas en quoi la déforestation aux États-unis ou en Afrique, puis le transport par mer et par route constitue un projet écologique.

D'autant plus que 500 scientifiques ont alerté la Commission Européenne sur les risques associés à la combustion de biomasse forestière, affirmant que la production d'électricité à partir de la biomasse solide émet plus de CO2 que la la production à partir du charbon.

Cela va à contresens de l'objectif de lutte contre le réchauffement climatique. De plus, en quoi serons-nous autonomes sur le plan énergétique en développant une dépendance à l'importation de la biomasse étrangère ? Cette soi-disant solution nous apparaît comme du greenwashing. Nous demandons que les budgets soient axés sur les énergies renouvelables locales: énergie solaire, éolienne, houlomotrice, hydraulique. En outre, la production d'hydrogène vert a-t-elle été étudiée ? C'est un secteur qui se développe beaucoup et qui bénéficie de subventions.

Or, aucune mention n'est faite de l'hydrogène comme outil énergétique. Couplé à une ferme photovoltaïque, l'hydrogène permet l'accès à une énergie produite en local, facile à utiliser car stockable et disponible tout le temps. Cela semble présenter tous les avantages recherchés dans les énergies renouvelables. Merci de nous éclairer sur le choix de ne pas explorer cette piste. Nous demandons un véritable engagement politique pour de vraies solutions écologiques. La combustion de la biomasse nous semble être celle du moindre effort politique. Merci pour les réponses qui seront apportées. Cdlt, Mélissa Cousin Pour Europe Écologie Les Verts Réunion Dans l'objectif d'atteindre l'autonomie énergétique, ce projet de révision prévoit l'importation de biomasse afin d'augmenter la part d'énergie renouvelable et afin d'être écologiquement vertueux.