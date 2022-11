La grande Une Important incendie à Saint-Pierre

Un feu de broussailles s'est déclaré ce lundi matin près du Parc Exotica de Saint-Pierre. Le feu est fixé. Par NP - Publié le Lundi 28 Novembre 2022 à 10:18





"Nous avons fait face à un feu dans des palettes et copeaux de bois sur 6 à 8000 mètres carrés sur une hauteur de 6 à 8 mètres. Il y avait de forts risques de propagation vers une habitation et les cannes côté Ouest, et vers le parking de la CIVIS à l'Est. Un gros dispositif a été mis en place pour protéger les structures. Le feu est fixé, mais le flux thermique est important et on n'est pas à l'abri de sauts du feu avec une reprise du feu", déclare lieutenant-colonel Henri-Claude Pothin, chef de pôle territorial au SDIS 974.



Les pompiers sont déployés sur le secteur. Il est demandé d'éviter de se rendre à Pierrefonds pour faciliter l'intervention des secours. La CIVIS s'est exprimée suite au sinistre : "Le feu s'est déclaré sur un terrain attenant aux locaux du Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) à Pierrefonds. Par mesure de sécurité, l’ensemble du personnel du CIAS et du service documentation de la CIVIS a été évacué."







Les pompiers luttent contre les flammes depuis ce matin. Le lieutenant-colonel Henri-Claude Pothin, chef de pôle territorial au SDIS 974, explique notamment pourquoi le Dash n'est pas en intervention aujourd'hui : "Sur ce type d'incendie, le Dash ne servirait à rien parce qu'il faut éviter d'éparpiller les masses incandescentes."



