Important : Dématérialisation des factures du secteur public





Pour les émetteurs de factures à destination du secteur public, le calendrier de mise en œuvre de cette obligation a été progressif :

– 1er janvier 2017 pour les grandes entreprises (+ de 5000 salariés) et les personnes publiques

– 1er janvier 2018 pour les entreprises de taille intermédiaire (250 à 5000 salariés)

– 1er janvier 2019 pour les PME (10 à 250 salariés)

– 1er janvier 2020 pour les microentreprises (- de 10 salariés)



En 2020, nous arrivons à la dernière étape de ce calendrier, où toutes les entreprises qui émettent des factures à destination des acteurs du secteur public, doivent obligatoirement le faire en mode dématérialisé.



À cette fin, une solution informatique gratuite, sécurisée et mutualisée, Chorus Pro, est mise à votre disposition.

Elle permet le dépôt, la réception et la transmission des factures électroniques et est mise gratuitement à la disposition des fournisseurs. Cet outil est le seul reconnu par la réglementation pour la transmission des factures dématérialisées.



Pour toutes les informations et démarches nécessaires, vous voudrez bien vous reporter à l’adresse internet suivante :



Pour les Micro-entreprises, un mode d’emploi est disponible à l’adresse suivante :



Afin que vos factures dématérialisées soient bien transmises à la mairie de Saint-Paul, et aiguillées au bon service destinataire, il convient que les informations suivantes soient bien renseignées :

– Le numéro de SIRET de la commune : 21974015900019

– Le numéro de Bon de commande

– Et le code « Service Chorus » éventuellement mentionné sur le Bon de commande.



Pour tout complément d’information, vous pouvez contacter vos correspondants habituels, ou le service comptabilité : armande.rattinon@mairie-saintpaul.fr, fabiola.bulin@mairie-saintpaul.fr, ou par téléphone : 0262 45 91 25.

