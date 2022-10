La grande Une Import de cocaïne : Le nombre de "mules" augmente, les peines aussi

Soucieux de ne pas rester dans la misère, Raphaël M., 22 ans, a décidé de gagner de l'argent rapidement pour acheter une maison à La Réunion. Parti en métropole au mois de septembre, il a ensuite fait plusieurs allers-retours Guyane/Paris pour acheter de la cocaïne pour un commanditaire. Son périple s'est arrêté à la douane de L'aéroport Roland Garros le 16 octobre dernier. Par Regis Labrousse - Publié le Jeudi 20 Octobre 2022 à 15:04

Une mule de plus interceptée à l'arrivée d'un vol Paris-Réunion le 16 octobre dernier. Raphaël M., 22 ans, a été controlé avec un total de 125g de cocaïne dont 19g "in corpore". Il avait également 21g de résine de cannabis en sa possession et 1500€ en espèce. Le jeune homme est plutôt transparent sur ses activités : il reconnait qu'il fait la mule, qu'il sait ce qu'il transporte et avoue avoir fait 3 aller-retour Paris-Guyane pour faire du stock et gagner de l'argent rapidement. Sauf que son commanditaire ne lui donne pas la totalité des 3000€ par voyage fait et en plus le menace s'il n'est pas content. Il finit par accepter de faire un transport Paris-Réunion.



Comme il le dit avec beaucoup d'aplomb : "C'est un truc que je fais pour me dire dans la tête que ça va me sortir de la misère. C'est pas un truc que je fais par plaisir". Il reconnait être addict mais pas aux stup :"J'ai goûté la cocaïne, mais je ne la consomme pas. Je bois de l'alcool tous les jours, 4 à 5 bouteilles par jour. J'aime me faire plaisir ". "En fait, vous faites la mule pour assouvir vos addictions" demande une assesseure. "Tu arrives à vivre avec 400€ par mois toi ?". "J'ai bien compris monsieur", répond-elle.



"C'est l'appât de l'argent facile, il a préféré la voie de l'illégalité"



"On voit passer régulièrement des mules dans ce tribunal, et ce, toutes les semaines. II reconnait le faire en toute connaissance de cause. Il avait une partie de la drogue sur lui et l'autre partie "in corpore" mis par ses soins, et une somme importante de 1500€. Il reconnait deux précédents voyages en 2022. Il part en septembre en métropole, et rentre le 16 octobre après s'être ravitaillé en Guyane. C'est l'appât de l'argent facile, il a préféré la voie de l'illégalité", fustige la procureure qui requiert une peine de 3 ans de prison dont 1 an assorti d'un sursis probatoire, la révocation de 4 mois d'un sursis précédent et le maintien en détention.



"C'est le produit typique de ce qu'est une mule", répond la défense. "Sa vie n'a aucun sens, aucune valeur, c'est pour ça qu'il agit ainsi. Il reconnait tout et a été transparent sur la totalité des ses faits et gestes. Il a été happé dans cette entreprise fructueuse et il a continué car il s'est fait berné plusieurs fois financièrement. Il vous a tout dit, même s'il prend un risque. Il n'a pas peur de perdre la vie avec des ovules car à ses yeux, sa vie ne vaut rien", plaide la défense.



Après délibération, le tribunal condamne le prévenu à la peine de 2 ans de prison, révoque le sursis de 4 mois en cours, prononce un mandat de dépôt à son encontre et une amende douanière de 19.040€.



Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur