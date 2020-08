Impact Covid-19 | Certains types de déchets sont désormais refusés en déchèteries jusqu’à nouvel ordre

Ainsi les déchets dits “dangereux” ne peuvent plus être acceptés en déchèteries, et ce jusqu’à nouvel ordre.





Les déchets concernés

les batteries

les lampes

les néons

les piles

les huiles de vidange

Vous êtes invités à stocker ces déchets chez vous, jusqu’au retour à la normale de la situation.

Les bateaux ne passant plus par La Réunion, cela induit des conditions très difficiles et délicates pour le stockage en local et l’export de ces déchets.D’où l’arrêt temporaire contraint de la réception de ces déchets…À noter que cette situation générale impacte les déchèteries de l’île, et également les points de collecte grand public tels que les grandes et moyennes surfaces, etc.Merci de votre compréhension et de votre patience.Restez connectés pour vous tenir informés de l’évolution de la situation.