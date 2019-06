Communiqué Immobilisation d'un Boeing: Air austral fait le point sur les ajustements des vols Dans l’attente que les compagnies affrétées puissent opérer sur Mayotte, Air austral poursuit les ajustements de son programme des vols. Le point pour la période du 22 au 28 juin 2019 :

Pour rappel :

En raison des problématiques de moteurs Rolls Royce rencontrées au niveau mondial, Air Austral a du immobiliser sans délais un de ses Boeing 787-8. Les lignes de et vers Mayotte sont particulièrement concernées par l’arrêt de cet appareil. Pour être en mesure sur ces liaisons, de proposer un programme de remplacement, la compagnie a notamment contractualisé le 13 juin dernier, l’affrètement de deux appareils A330-200, appartenant respectivement aux compagnies aériennes AIGLE AZUR et WAMOS. Ces appareils viennent en complément de la flotte d’Air Austral, et ont vocation à opérer en particulier sur les liaisons MAYOTTE-PARIS.



Du fait des spécificités de la piste courte de Pamandzi, les autorités de tutelles de ces compagnies affrétées ont demandé avant d’autoriser les atterrissages et décollages sur Mayotte, à ce que les équipages suivent des séances de simulateurs spécifiques et complémentaires. A ce jour les compagnies, enclenchent leur programme de formation et restent en attente d’obtenir ces autorisations. Un délai d’une à deux semaines est annoncé.



Dans ce contexte, et ce laps de temps, Air Austral doit optimiser l’utilisation des appareils disponibles dans sa flotte et ajuster son programme des vols.



***



AIR AUSTRAL poursuit les réajustements de son programme des vols sur la période du 22 au 28 juin. Une opération complexe d’autant que son programme est monté en puissance sur la ligne Mayotte-Paris que la compagnie opère depuis le 16 juin, 7 jours sur 7.



Sur cette liaison et pour le moment, compte tenu des temps de vols et de maintenances obligatoires au sol à respecter, AIR AUSTRAL peut affecter à raison de 5 vols par semaine son deuxième Boeing 787-8. Les deux vols restant seront donc modifiés.



La compagnie proposera pour ses deux vols à ses passagers une correspondance à La Réunion. Leur réacheminement de et vers Paris se fera au moyen de l’A330-d’AIGLE AZUR. Des navettes en boeing 737 seront dédiées à leur transport entre Mayotte et la Réunion.



La mise en place de ces navettes implique des ajustements horaires et/ou des changements d’avions, sur d’autres lignes du réseau Air Austral, en particulier Johannesburg ou encore Tananarive.

***

La compagnie continue ainsi, et malgré ces circonstances extraordinaires, à déployer tous ses efforts pour limiter les perturbations sur ses lignes et trouver les meilleures solutions de transport à la veille des grands départs en vacances. La situation vient une nouvelle fois mettre en évidence la complexité de la desserte de Mayotte du fait de la piste courte. La compagnie tient à présenter ses excuses à sa clientèle pour les désagréments occasionnés



Programme des vols à ce jour pour la période du 22 au 28 juin 2019



AU DEPART DE MAYOTTE



Mayotte - Paris :



Samedi 22 juin 2019 : Le vol UU977 du samedi 22 juin 2019 à destination de Paris CDG prévu à 21h10 heure locale est annulé . Les passagers sont reportés sur les vols UU275 et UU277 Mayotte Réunion du dimanche 23 juin 2019. Vol UU275 Départ prévu de Mayotte à 09h05 heure locale, Vol UU277 Départ prévu de Mayotte à 13h10 heure locale. Correspondance à la Réunion sur le vol UU979 opéré par la compagnie Aigle Azur. Départ prévu à 23h30 pour une arrivée à Paris à 09h00 le lendemain.



Dimanche 23 juin 2019 : Le vol UU979 du dimanche 23 juin 2019, ex 977/22jun, à destination de Paris CDG prévu à 12h25 heure locale est annulé . Les passagers sont avancés sur les vols UU275 et UU277 Mayotte Réunion du même jour. Vol UU275 Départ prévu de Mayotte à 09h05 heure locale, Vol UU277 Départ prévu de Mayotte à 13h10 heure locale. Correspondance à la Réunion sur le vol UU979 opéré par la compagnie Aigle Azur. Départ prévu à 23h30 pour une arrivée à Paris à 09h00 le lendemain.



Lundi 24 juin 2019 : Le vol UU977 du lundi 24 juin 2019 à destination de Paris CDG prévu à 19h30 heure locale est annulé . Les passagers sont avancés sur les vols UU272 et UU279 Mayotte Réunion du mardi 25 juin 2019. Vol UU272 Départ prévu de Mayotte à 17h00 heure locale, Vol UU279 Départ prévu de Mayotte à 18h00 heure locale. Correspondance à la Réunion sur le vol UU979 opéré par la compagnie Aigle Azur. Départ prévu à 23h30 pour une arrivée à Paris à 09h00 le lendemain.





Mayotte - Réunion :



Samedi 22 juin 2019 Le vol UU275 du samedi 22 juin 2019 à destination de La Réunion prévu à 09h15 heure locale est retardé .. Départ prévu de Mayotte à 15h15 heure locale vol opéré au moyen d’un Boeing 737-800 d’Air Austral



Lundi 24 juin 2019 Le vol UU275 du lundi 24 juin 2019 à destination de La Réunion prévu à 09h15 heure locale est retardé . Départ prévu de Mayotte à 18h00 heure locale, vol opéré au moyen d’un Boeing 737-800 d’Air Austral



Mercredi 26 juin 2019 Le vol UU277 du mercredi 26 juin 2019 à destination de La Réunion prévu à 09h15 heure locale est annulé . Les passagers sont reportés sur le vol UU275 du même jour. Départ prévu de Mayotte à 12h15 heure locale vol opéré au moyen d’un Boeing 737-800 d’Air Austral





AU DEPART DE LA REUNION



Réunion – Mayotte :



Lundi 24 juin 2019 Le vol UU274 du lundi 24 juin 2019 à destination de Mayotte prévu à 16h00 heure locale est avancé . Départ prévu de La Réunion à 15h50 heure locale, vol opéré au moyen d’un Boeing 737-800 d’Air Austral

Du fait du changement d’appareil, une partie des passagers est reportée sur le vol UU271 du 25 juin. Départ prévu de La Réunion à 14h50, vol opéré au moyen d’un Boeing 737-800 d’Air Austral

une partie des passagers est reportée sur le vol UU276 du 25 juin. Départ prévu de La Réunion à 15h30, vol opéré au moyen d’un Boeing 737-800 d’Air Austral

Jeudi 27 juin 2019 Le vol UU276 du jeudi 27 juin 2019 à destination de Mayotte prévu à 16h15 heure locale est avancé . Départ prévu de La Réunion à 14h50 heure locale vol opéré au moyen d’un Boeing 737-800 d’Air Austral

Du fait du changement d’appareil, une partie des passagers est avancée sur le vol UU278 du même jour. Départ prévu de La Réunion à 15h45, vol opéré au moyen d’un Boeing 737-800 d’Air Austral





Réunion – Tananarive :



Samedi 22 juin 2019 Le vol UU611 du samedi 22 juin 2019 à destination de Tananarive prévu à 16h00 heure locale est retardé .. Départ prévu de la Réunion à 19h25 heure locale vol opéré au moyen d’un Boeing 737-800 d’Air Austral



Lundi 24 juin 2019 Le vol UU611 du lundi 24 juin 2019 à destination de Tananarive prévu à 16h00 heure locale est avancé . Départ prévu de La Réunion à 09h55 heure locale, vol opéré au moyen d’un Boeing 737-800 d’Air Madagascar



Jeudi 27 juin 2019 Le vol UU611 du jeudi 27 juin 2019 à destination de Tananarive prévu à 15h35 heure locale est avancé . Départ prévu de La Réunion à 10h30 heure locale, vol opéré au moyen d’un Boeing 777-300er d’Air Austral





Réunion – Tamatave :



Samedi 22 juin 2019 Le vol UU592 du samedi 22 juin 2019 à destination de Tamatave prévu à 11h50 heure locale est avancé . Départ prévu de La Réunion à 11h30 heure locale, vol opéré au moyen d’un ATR d’Air Madagascar



Lundi 24 juin 2019 Le vol UU592 du lundi 24 juin 2019 à destination de Tamatave prévu à 11h50 heure locale est avancé . Départ prévu de La Réunion à 11h30 heure locale, vol opéré au moyen d’un ATR d’Air Madagascar



Réunion – Johannesburg :



Dimanche 23 juin 2019 : Le vol UU341 du dimanche 23 juin 2019 à destination de Johannesburg prévu à 10h40 heure locale est retardé . Départ prévu de La Réunion à 11h00 heure locale, vol opéré au moyen d’un Airbus A330-200 de la compagnie Aigle Azur



Mardi 25 juin 2019 : Le vol UU341 du mardi 25 juin 2019 à destination de Johannesburg prévu à 10h40 heure locale est retardé . Départ prévu de La Réunion à 11h00 heure locale, vol opéré au moyen d’un Airbus A330-200 de la compagnie Aigle Azur





Réunion – Maurice :



Dimanche 23 juin 2019 : Le vol UU130 du dimanche 23 juin 2019 à destination de Maurice prévu à 21h00 heure locale est retardé . Départ prévu de La Réunion à 21h15 heure locale.



Mardi 25 juin 2019 : Le vol UU130 du mardi 25 juin 2019 à destination de Maurice prévu à 21h00 heure locale est retardé . Départ prévu de La Réunion à 21h15 heure locale.



Jeudi 27 juin 2019 : Le vol UU108 du jeudi 27 juin 2019 à destination de Maurice prévu à 16h50 heure locale est avancé . Départ prévu de La Réunion à 16h25 heure locale, vol opéré au moyen d’un Boeing 777-300ER de la compagnie Air Austral



Réunion – Bangkok :



Samedi 22 juin 2019 : Le vol UU887 du samedi 22 juin 2019 à destination de Bangkok prévu à 18h00 heure locale est annulé . Les passagers sont reportés sur le vol UU887 du dimanche 23 juin 2019. Départ prévu de La Réunion à 10h25 heure locale.





AU DEPART DE PARIS



Paris - Mayotte :

Samedi 22 juin 2019 : Le vol UU978 du samedi 22 juin 2019 à destination de Mayotte prévu à 20h25 heure locale est annulé .

Une partie des passagers est reportée sur le vol UU976 du même jour. Départ prévu de Paris à 20h25 heure locale pour une arrivée à Mayotte à 07h15.

Une partie des passagers est avancée sur le vol UU978 Paris Réunion du même jour. Départ prévu de Paris à 16h30 heure locale, arrivée à la Réunion à 06h00 heure locale le lendemain. Correspondance :

Vol UU274 Réunion Mayotte le dimanche 23 juin 2019. Départ prévu à 11h00 pour une arrivée à Mayotte à 12h10 heure locale

Vol UU276 Réunion Mayotte le dimanche 23 juin 2019. Départ prévu à 16h15 pour une arrivée à Mayotte à 17h25 heure locale

Dimanche 23 juin 2019 : Le vol UU976 du dimanche 23 juin 2019 à destination de Mayotte prévu à 22h00 heure locale est annulé .

Une partie des passagers est avancée sur le vol UU978 Paris Réunion du samedi 22 juin 2019. Départ prévu de Paris à 16h30 heure locale. Correspondance Réunion Mayotte le dimanche 23 juin 2019. Départ prévu à 11h00 pour une arrivée à Mayotte à 12h10 heure locale

Une partie des passagers est reportée sur le vol UU978 du lundi 24 juin 2019. Départ prévu de Paris à 16h30 heure locale pour une arrivée à La Réunion à 06h00. Correspondance :

Vol UU274 Réunion Mayotte le mardi 25 juin 2019. Départ prévu à 08h30 pour une arrivée à Mayotte à 09h40 heure locale

Vol UU271 Réunion Mayotte le mardi 25 juin 2019. Départ prévu à 14h50 pour une arrivée à Mayotte à 16h00 heure locale

Mardi 25 juin 2019 : Le vol UU976 du mardi 25 juin 2019 à destination de Mayotte prévu à 20h25 heure locale est annulé .

Une partie des passagers est reportée sur le vol UU978 du mercredi 26 juin 2019. Départ prévu de Paris à 08h15 heure locale pour une arrivée à Mayotte à 19h05.

Une partie des passagers est reportée sur le vol UU978 du jeudi 27 juin 2019. Départ prévu de Paris à 08h10 heure locale pour une arrivée à Mayotte à 19h00.



AU DEPART DE MADAGASCAR



Tananarive - Réunion:



Dimanche 23 juin 2019 Le vol UU612 du dimanche 23 juin 2019 à destination de La Réunion prévu à 07h00 heure locale est retardé Départ prévu de Tananarive à 07h40 heure locale, vol opéré au moyen d’un Boeing 737-800 d’Air Madagascar



Lundi 24 juin 2019 Le vol UU612 du lundi 24 juin 2019 à destination de La Réunion prévu à 17h35 heure locale est avancé . Départ prévu de Tananarive à 06h30 heure locale, vol opéré au moyen d’un Boeing 737-800 d’Air Madagascar



Jeudi 27 juin 2019 Le vol UU612 du jeudi 27 juin 2019 à destination de La Réunion prévu à 17h05 heure locale est avancé . Départ prévu de Tananarive à 12h35 heure locale, vol opéré au moyen d’un Boeing 777-300er d’Air Austral





Tamatave - Réunion :



Samedi 22 juin 2019 Le vol UU593 du samedi 22 juin 2019 à destination de La Réunion prévu à 08h05 heure locale est avancé . Départ prévu de Tamatave à 07h55heure locale, vol opéré au moyen d’un ATR d’Air Madagascar



Lundi 24 juin 2019 Le vol UU593 du lundi 24 juin 2019 à destination de La Réunion prévu à 08h05 heure locale est avancé . Départ prévu de Tamatave à 07h55heure locale, vol opéré au moyen d’un ATR d’Air Madagascar





AU DEPART DE JOHANNESBURG



Johannesburg - Réunion :

Dimanche 23 juin 2019 : Le vol UU342 du dimanche 23 juin 2019 à destination de La Réunion prévu à 14h10 heure locale est retardé . Départ prévu de Johannesburg à 14h45 heure locale, vol opéré au moyen d’un Airbus A330-200 de la compagnie Aigle Azur



Mardi 25 juin 2019 : Le vol UU342 du mardi 25 juin 2019 à destination de La Réunion prévu à 14h10 heure locale est retardé . Départ prévu de Johannesburg à 14h45 heure locale, vol opéré au moyen d’un Airbus A330-200 de la compagnie Aigle Azur





AU DEPART DE BANGKOK



Bangkok - Réunion :



Dimanche 23 juin 2019 : Le vol UU888 du dimanche 23 juin 2019 à destination de La Réunion prévu à 09h25 heure locale est annulé . Les passagers sont reportés sur le vol UU888 dans la nuit du dimanche 23 juin au lundi 24 juin. Départ prévu de Bangkok à 01h25 du matin heure locale.





AU DEPART DE MAURICE



Dimanche 23 juin 2019 : Le vol UU131 du dimanche 23 juin 2019 à destination de La Réunion prévu à 22h30 heure locale est retardé . Départ prévu de Maurice à 22h45 heure locale.



Mardi 25 juin 2019 : Le vol UU131 du mardi 25 juin 2019 à destination de La Réunion prévu à 22h30 heure locale est retardé . Départ prévu de Maurice à 22h45 heure locale.









Les passagers concernés par ces modifications seront contactés individuellement par les équipes d'Air Austral (via SMS et/ou email). Air Austral recommande aux passagers de vérifier les informations sur les vols opérés disponibles en temps réel sur http://www.air-austral.com/preparer-mon-vol/suivi-des-vols/modification-de-vols.html ou directement dans la rubrique « Ma Réservation ».





