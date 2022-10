Immobilier : un nouveau dispositif de prime pour les propriétaires bailleurs privés du TCO

Une gestion locative sur mesure

Le label l’AIVS et ses missions

Une gestion locative de proximité

Favoriser l’accès et le maintien des personnes fragilisées dans un logement autonome tout en sécurisant le risque locatif du propriétaire

Mobiliser des logements du parc privé pour loger les personnes en difficulté

Pour plus d’informations contactez l’une des deux agences Soleil sur l’ile

Agence Nord : 10 Rue Jacob 97400 Saint-Denis 0262 21 21 81

Agence Sud : 65 Rue Antoine Bertin 97410 Saint-Pierre 0262 70 77 10 Consultez la plaquette

Connaissez-vous AIVS ? L’AIVS c’est l’Agence Immobilière à Vocation Sociale. Cette agence dite « sociale » a exactement les même compétences qu’une agence dite « traditionnelle ». Pour cette année, les bailleurs privés du TCO peuvent bénéficer (selon certains critères) d’une prime de 2500€ à 7000€, si le bien immobilier loué est mis en gestion avec l’AIVS.l’AIVS a pour mission d’assurer le respect des droits et devoirs du locataire et du propriétaire, de garantir de la bonne gestion du logement et la sécurisation du risque locatif.L’AIVS est une marque déposée par la FAPIL (Fédération d’Associations pour la Promotion et l’Insertion par la Logement), elle assure :