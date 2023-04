Communiqué Immobilier : Les prix continuent de grimper en 2022, le nombre de transactions diminue

Comment s'est porté le marché de l'immobilier sur l'île en 2022 ? La Chambre Interdépartementale des Notaires de Réunion et de Mayotte note une baisse des volumes de 3% sur un an. Une diminution qui doit être mise en parallèle avec la hausse des prix dans de nombreux secteurs de La Réunion, notamment l'Ouest et le Sud. Par La rédaction - Publié le Jeudi 27 Avril 2023 à 11:01

Le communiqué :



Comme chaque année, la Chambre Interdépartementale des Notaires de Réunion et de Mayotte présente la note de conjoncture économique. Une étude réalisée sur les ventes de biens immobiliers dans notre île. Bien que l’on constate toujours en 2022 une augmentation des prix, il apparaît une baisse des volumes amorcée dès la fin du troisième trimestre 2022. La croissance qui apparaît doit être mesurée. Les chiffres qui ressortent de la note de conjoncture économique montrent qu’à partir du 3e trimestre 2022, une baisse est observée et s’accélère pour atteindre -3% sur un an en décembre 2022.



Augmentation généralisée des prix



Les données récoltées font référence à des ventes concluent entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022 dans notre île. Elles donnent des tendances sur l’état du secteur et de son évolution. L’étude révèle également de grandes disparités à l’échelle des communes et certaines zones.



La tendance à la hausse des prix observés depuis quelques années continue. Ainsi on constate :

- Une augmentation de +7,7% sur un an pour les appartements anciens

- Une augmentation de + 11,4% pour les appartements neufs

- Une augmentation de + 5,7% pour les maisons anciennes



Appartements anciens : un volume de vente conséquent



Selon les données notariales issues de PERVAL (site de données immobilières pour le notariat), le prix médian des appartements anciens est de 2 400 €/m², en hausse de 8% dans un marché avec des volumes de ventes encore très importants.



Ainsi le prix au mètre carré pour un appartement ancien a augmenté de 16% au Avirons sur 1 an alors que certaines zones comme Saint-Pierre ne prennent que 4,9%. A Saint-André, le prix au mètre carré baisse même de 4,4%

.

Appartements neufs : une continuité des années précédentes



Pour les appartements neufs, les chiffres sont en constante augmentation. L’étude montre une forte augmentation des prix (+11%) des prix médians au m². Il n’est maintenant plus rare de constater des prix de plus de 5 000 €/m² pour des appartements neufs dans de très nombreuses villes de La Réunion.



Dans la continuité des précédentes études, les prix au m² augmentent fortement sur un certain nombre de villes, Saint-Pierre (+9,6%), Sainte-Marie (+6,8%) et La Possession (+7%) par exemple.



Maisons anciennes : L’Ouest moteur de la croissance



Le secteur Ouest confirme son statut à part avec des montants de transactions, avec 25% des ventes qui dépassent 610 000€. Cela s’explique par la présence des zones balnéaires. Les prix médians de transactions eux, passent de 295 000 € en 2020 contre 341 700 € en 2022. Le sud voit également le prix médian des transactions augmenter de façon significative ces deux dernières années.



Terrains à bâtir : de fortes disparités en fonction des secteurs



L’étude montre une certaine hétérogénéité des prix de vente par commune. Les prix moyens évoluent autour de 300 €/m² dans de nombreuses villes. Par ailleurs, les villes disposant des prix médians au m² les plus élevés sont les villes où la superficie de terrain médiane vendue sont les plus petits. Par exemple, le prix médian des terrains vendus à Sainte-Marie est de 395 € pour une superficie médiane vendue de 380 m².



Les prix médians au m², sur un même secteur notarial, varient également très fortement en fonction du nombre de m² achetés. Pour Saint-Denis par exemple, le prix au m² médian passe de 277 € du m² médian pour des parcelles de moins de 600 m² à 117 € du m² médian pour des parcelles dont la surface est comprise entre 900 et 1500 m².



Cela s’explique en grande partie par deux facteurs, l’emplacement des terrains à bâtir et leur viabilisation, les grands terrains vendus étant en général plus éloignés des centres villes et des espaces fortement urbanisés.



“A la Réunion le marché de l’immobilier est tendu notamment dans certains secteurs très

recherchés”, explique Maître Pons, présidente de la Chambre des Notaires de la Réunion et Mayotte. "La conjoncture actuelle avec la hausse du coût des matériaux, la hausse des taux d’intérêts entraîne une baisse du volume des transactions. Les ventes sont réalisées au profit de surfaces plus petites, dans les secteurs du terrain à bâtir et du neuf. Le rêve de devenir propriétaire aujourd’hui pour un plus grand nombre tend à ne plus se réaliser".



La Chambre Interdépartementale des Notaires de Réunion et de Mayotte