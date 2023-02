A la Une .. Immigration incontrôlée, insécurité : Mayotte "au bord de l’explosion"

Face à une immigration incontrôlée et en proie à l'insécurité, Mayotte est au bord de l'explosion. Une situation décrite dans l'émission "Le Sénat en action" diffusée le 11 février dernier.

Par P.J - Publié le Dimanche 19 Février 2023 à 10:36





Si plus de 20.000 clandestins sont expulsés chaque année, que des habitations sont détruites dans les bidonvilles et que l'acquisition de la citoyenneté française par le droit du sol est limitée, rien ne semble apaiser la situation dans l'île aux Parfums devenu département français en 2011.



"Chez les Mahorais, désormais moins nombreux que les étrangers, la colère gronde", peut-on lire sur l'article accompagnant le reportage vidéo intitulé ​« Mayotte au bord de l'explosion », diffusé le 11 février. Des comités citoyens, tentés de faire la loi à la place de la police, se créent, et les manifestations dénonçant "l'abandon de l'Etat" se multiplient. La situation est explosive à Mayotte, rapporte Public sénat , qui pointe l'immigration incontrôlée, la démographie qui explose et l'insécurité.Si plus de 20.000 clandestins sont expulsés chaque année, que des habitations sont détruites dans les bidonvilles et que l'acquisition de la citoyenneté française par le droit du sol est limitée, rien ne semble apaiser la situation dans l'île aux Parfums devenu département français en 2011."Chez les Mahorais, désormais moins nombreux que les étrangers, la colère gronde", peut-on lire sur l'article accompagnant le reportage vidéo intitulé ​« Mayotte au bord de l'explosion », diffusé le 11 février. Des comités citoyens, tentés de faire la loi à la place de la police, se créent, et les manifestations dénonçant "l'abandon de l'Etat" se multiplient.