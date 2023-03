A la Une .. Immigration clandestine vers Mayotte : La France et les Comores renforcent leur coopération

La France et les Comores renforceront leur coopération pour lutter contre l’immigration clandestine vers Mayotte. Emmanuel Macron et Azali Assoumani, président des Comores, se sont entretenus sur le sujet. Par P.J. - Publié le Mercredi 22 Mars 2023 à 14:02

Depuis 2019, en dépit du renforcement des mesures par l’Etat français contre l’immigration clandestine, les candidats à une vie meilleure sont nombreux à affluer vers Mayotte.



Samedi dernier, Emmanuel Macron et Azali Assoumani, président des Comores, se sont entretenus par téléphone sur le sujet. Il a ainsi été conclu que la France et les Comores renforceront leur coopération pour contenir l’immigration clandestine vers Mayotte, rapporte le Journal Du Dimanche.



Chaque année, de nombreux migrants africains et comoriens tentent de rejoindre illégalement Mayotte. Et les deux gouvernements sont bien décidés à endiguer cette crise migratoire.



Des dispositifs ont déjà été mis en place par la France depuis plus de trois ans comme la présence en continue en mer de bateaux intercepteurs. Une surveillance aérienne devrait maintenant être renforcée par une politique commune entre la France et Mayotte.