Faits-divers Immigration clandestine vers La Réunion: Des passeurs arrêtés au Sri-Lanka

Alors que 64 migrants ont, hier, été reconduits dans leur pays d’origine, les autorités sri-lankaises ont annoncé dans le même temps avoir interpellé 22 personnes qui s’apprêtaient à rejoindre notre ile, indique le JIR selon les informations de la presse locale. Parmi elles, trois femmes et quatre enfants. Deux hommes susceptibles d’être à la tête de la filière d’immigration clandestine ont également été arrêtés dans un logement dans la région de Pannegamuwa.



Au total, 7 bateaux ont désormais tenté la traversée vers La Réunion, 5 ont réussi, rappelle le JIR. Les deux autres ayant été interceptés avant leur arrivée. Une traversée risquée puisque plusieurs chalutiers ont chaviré, indique le Daily News sri-lankais qui ne donne aucun autre élément à ce sujet.



Le journal sri-lankais explique également que les propriétaires de bateaux craignent pour leurs biens. Plusieurs ont été volés sur la zone littorale Ouest. Le propriétaire du "Prashansa", dernier arrivé à La Réunion avec 70 personnes à bord, a d’ailleurs porté plainte. Il avait acheté le navire 15 millions de roupies. Le bateau avait ensuite quitté la côte de Negombo le 9 janvier avec sept membres d’équipage. Le capitaine fait partie du réseau de passeurs. Toujours selon les informations du journal, le "Prashansa" est parti avec suffisamment de nourriture pour deux mois et 10 000 litres de carburant. Des réserves suffisantes pour effectuer la traversée sans escale? La question reste toujours en suspens. Le capitaine avait également fait changer le moteur du chalutier avant son départ vers La Réunion.



Des habitants de Chilaw, Karukapane, Udappuwa et Jaffna sont également en cause dans ce trafic dont le voyage aurait été facturé entre 800 000 et 1,5 million de roupies (7.500 euros). N.P Lu 3190 fois





