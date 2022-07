A la Une . Immigration clandestine à Mayotte : 81% des tentatives d'entrée empêchées

Le bilan du 1er semestre 2022 de l'opération Shikandra vient d'être publié. 11.520 contrevenants ont été reconduits à la frontière, soit 12 fois plus que le nombre d'étrangers suspectés d'être illégalement sur l'île sœur. Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 20 Juillet 2022 à 11:25

L'opération Shikandra consiste à lutter contre l'immigration clandestine à Mayotte sous l'autorité préfectorale. Le bilan du premier semestre 2022 vient d'être publié par le préfet de l'île sœur.



On y apprend que 359 kwassas ont été détectés contre 542 dans les six premiers mois de 2021. 224 ont pu être interceptés alors que 67 ont fait demi-tour face à la présence en mer qui a été renforcée. Ainsi, quatre intercepteurs sont présents 50% du temps sur l'eau. Les unités nautiques rapportent qu'elles doivent faire face de plus en plus fréquemment à l'agressivité des passeurs. 224 barques et 281 moteurs ont été détruits.

2999 étrangers en situation irrégulière interpellés en mer



94 bateaux transportant des candidats à l'immigration clandestine ont été par ailleurs repérés par voir aérienne. 2999 étrangers en situation irrégulière ont été interpellés en mer contre 3439 à la même période en 2021. 81% des tentatives d'entrée à Mayotte ont été empêchées : 10.532 interpellations ont été effectuées à terre, 11.520 personnes ont été reconduites à la frontière, dans le cadre de 167 opérations de reconduite aux Comores.



245 malgaches ont été ramenés chez eux par voie aérienne soit 24 vols.

162 passeurs devant la justice



Depuis le 1er janvier 2022, 162 passeurs ont été présentés à la justice. Deux d'entre eux faisaient partie d'une filière malgache et ont été incarcérés. Le même sort a été réservé à un passeur comorien.



Enfin 19.820 cartouches de cigarettes de contrebande, d'une valeur de 35 euros par unité, ont été saisies et détruites.