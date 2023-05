A la Une .. Immigration à Mayotte : Passeurs interpellés, renvois à la frontière

L'opération Wuambushu continue à Mayotte. Les forces de l'ordre ont procédé à une opération d'éloignement et ont aussi interpellé des individus soupçonnés d'aider les immigrants clandestins à entrer sur le territoire. Par La rédaction - Publié le Mardi 9 Mai 2023 à 08:00

Les services de l'Etat communiquent quotidiennement sur le travail réalisé par les forces de l'ordre présentes en nombre à Mayotte depuis plusieurs semaines pour l'opération Wuambushu. Des mesures sont prises pour sécuriser Mamoudzou et le secteur de Tsoudzou et pour expulser les personnes venues illégalement sur l'île aux Parfums.

La préfecture de Mayotte a annoncé au début du week-end avoir procédé à une opération d'éloignement de deux ressortissantes étrangères en situation irrégulière vers leur pays d'origine sans préciser de quel territoire il s'agissait.





La police nationale de Mayotte a par ailleurs affirmé avoir interpellé deux individus qui aidaient "l'entrée et le séjour de ressortissants étrangers". Ils auraient "procuré à plus de 3.000 clandestins l'obtention de document d'identité français" et auraient perçu 2.500.000 euros.



L'enquête de la Brigade mobile de Recherche du STPJ de Mayotte a découvert des "indices graves et concordants" et les individus ont reconnu les faits. Ils ont été condamnés à 12 mois de prison ferme et à 3 ans d'interdiction du territoire.