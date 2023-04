A la Une . Immeuble effondré à Marseille : Quatre corps retrouvés et au moins quatre autres toujours recherchés

Un immeuble de quatre étages s’est effondré à Marseille, dans la nuit de samedi à dimanche, rue de Tivoli, dans le centre-ville entraînant dans sa chute une partie des deux autres bâtiments voisins. Une explosion de gaz serait à l'origine de cette tragédie. L'incendie couvant sous les décombres complique l'intervention des secours qui s'activent pour retrouver d'éventuelles victimes Par NP - Publié le Lundi 10 Avril 2023 à 15:20

Aux six personnes blessées et aux dizaines d’évacuées s’ajoutent désormais au moins quatre corps retrouvés sous les décombres de l'immeuble effondré rue de Tivoli, dans le quartier de la Plaine à Marseille (13). Cet immeuble abritait cinq appartements et s’est écroulé brutalement après une énorme déflagration dans la nuit de samedi 8 avril dernier.



Dimanche, la procureure de la République de Marseille Dominique Laurens a précisé à la presse métropolitaine que les secours cherchaient toujours huit personnes présumées disparues, qui ne répondaient à « aucun appel » de leurs proches. Elles ne seraient désormais plus que quatre à manquer à l'appel suite à des signalements de proche. La procureure a également évoqué ce dimanche une neuvième personne « qui serait actuellement recherchée au niveau du 19, rue de Tivoli », l'immeuble voisin.