A la Une . Immeuble effondré à Marseille : Deux corps retrouvés et au moins six autres toujours recherchés

Un immeuble de quatre étages s’est effondré à Marseille, dans la nuit de samedi à dimanche, rue de Tivoli, dans le centre-ville entraînant dans sa chute une partie des deux autres bâtiments voisins. Une explosion de gaz serait à l'origine de cette tragédie. L'incendie couvant sous les décombres complique l'intervention des secours qui s'activent pour retrouver d'éventuelles victimes Par NP - Publié le Lundi 10 Avril 2023 à 08:40

Aux six personnes blessées et aux dizaines d’évacuées s’ajoutent désormais au moins deux corps retrouvés sous les décombres de l'immeuble effondré rue de Tivoli, dans le quartier de la Plaine à Marseille (13). Cet immeuble abritait cinq appartements et s’est écroulé brutalement après une énorme déflagration dans la nuit de samedi 8 avril dernier.



Dimanche, la procureure de la République de Marseille Dominique Laurens a précisé à la presse métropolitaine que les secours cherchaient toujours huit personnes présumées disparues, qui ne répondaient à « aucun appel » de leurs proches. Elles ne seraient désormais plus que six ou sept. La procureure a également évoqué dimanche une neuvième personne « qui serait actuellement recherchée au niveau du 19, rue de Tivoli », l'immeuble voisin.



Selon le parquet, les personnes recherchées auraient un certain âge. Il s'agirait également d'un jeune couple d’une trentaine d’années. Il n’y aurait pas d’enfants ou de mineurs dans la liste des intéressés. Quant à l'identité des défunts, aucune précision n'a encore filtré.