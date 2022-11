A la Une . Immeuble Héliotrope au Port : L'incendiaire retrouvé et lourdement condamné

Un jeune de de 22 ans comparaissait devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis ce vendredi pour des faits de destruction de bien par incendie, dégradation de bien et mise en danger de la vie d'autrui. Alors que les faits auraient pu avoir des conséquences dramatiques le 20 septembre dernier au Port, les explications du prévenu sont quelque peu stupéfiantes. Par Regis Labrousse - Publié le Vendredi 25 Novembre 2022 à 18:49





Commence un minutieux travail d'investigation pour les policiers du Port. À partir de vidéos du parking, ils voient l'incendiaire en action puis, avec un précieux renseignement des agents de médiation de la cité, ils parviennent à remonter jusqu'à l'incendiaire. Un deuxième feu de voiture est d'ailleurs commis au même endroit le 1er novembre dernier avec le même mode opératoire. Le prévenu est interpellé le 23 novembre dernier.



S'il reconnait les faits, ses explications sont quelque peu surprenantes : "Je n'ai pas fait ça pour porter atteinte aux gens mais plus à moi, c'est pour en finir. Je mets le feu pour rentrer dedans et quand je vois les flammes au plus haut, je n'arrive pas à entrer dedans, mon moral tombe au plus bas". Sceptique, le président lui fait remarquer que sur les vidéos, on ne le voit pas tenter d'entrer dans la voiture, il est prostré devant à regarder, et qu'il n'a pas de brulures. Sans domicile fixe, il est venu en 2020 dans le sud de La Réunion pour rejoindre son père qu'il ne connaissait pas. Ils se sont embrouillés il y a 6 mois et depuis, il est SDF au Port alors qu'il suivait une formation. Sa mère a été déchue de ses droits car elle le battait à l'âge de 8 ans. Il a ensuite vécu de foyer en famille d'accueil.



Son casier est chargé de 9 mentions, toutes émanant du tribunal pour enfant du Mans. Selon l'expertise du psychiatre, il n'a pas de trait de pyromanie mais a énormément de mal à gérer ses émotions. Il est responsable de ses actes. Il le répète à la barre, "mon passé et ma situation actuelle me poussent au suicide".



"C'est un dossier particulier, c'était une scène de chaos. Il y avait une fumée épaisse et l'air était irrespirable.



"Je n'ai pas une tâche facile mais l'expert psychiatre le dit, il n'a pas de trait de pyromanie", répond la défense. "Il n'en veut qu'à sa propre personne, il n'y a pas d'autre explication. Ça fait 6 mois qu'il est isolé, il fait partie des invisibles de la ville du Port. Son histoire mérite qu'on s'y attarde. Il ne voulait pas faire de mal, il est dans un mal-être, il a besoin d'aide. C'est une erreur de parcours qui l'a conduit devant vous aujourd'hui", plaide la robe noire.



Le prévenu est finalement condamné à la peine de 3 ans de prison dont 18 mois de sursis probatoire et écope d'un mandat de dépôt. Il lui est fait interdiction de se rendre dans la cité du Port. Le 20 septembre dernier, un immeuble de la commune du Port est évacué en raison d'une voiture qui brûle dans le parking en sous-sol. Plus de 100 personnes sont mises à l'abri alors qu'une épaisse fumée se dégage et envahit l'immeuble. Certaines sont même bloquées sur leur balcon et hurlent "au secours". Les pompiers et la police interviennent et sécurisent les lieux avec rapidité et efficacité.Commence un minutieux travail d'investigation pour les policiers du Port. À partir de vidéos du parking, ils voient l'incendiaire en action puis, avec un précieux renseignement des agents de médiation de la cité, ils parviennent à remonter jusqu'à l'incendiaire. Un deuxième feu de voiture est d'ailleurs commis au même endroit le 1er novembre dernier avec le même mode opératoire. Le prévenu est interpellé le 23 novembre dernier.S'il reconnait les faits, ses explications sont quelque peu surprenantes : "Je n'ai pas fait ça pour porter atteinte aux gens mais plus à moi, c'est pour en finir. Je mets le feu pour rentrer dedans et quand je vois les flammes au plus haut, je n'arrive pas à entrer dedans, mon moral tombe au plus bas". Sceptique, le président lui fait remarquer que sur les vidéos, on ne le voit pas tenter d'entrer dans la voiture, il est prostré devant à regarder, et qu'il n'a pas de brulures. Sans domicile fixe, il est venu en 2020 dans le sud de La Réunion pour rejoindre son père qu'il ne connaissait pas. Ils se sont embrouillés il y a 6 mois et depuis, il est SDF au Port alors qu'il suivait une formation. Sa mère a été déchue de ses droits car elle le battait à l'âge de 8 ans. Il a ensuite vécu de foyer en famille d'accueil.Son casier est chargé de 9 mentions, toutes émanant du tribunal pour enfant du Mans. Selon l'expertise du psychiatre, il n'a pas de trait de pyromanie mais a énormément de mal à gérer ses émotions. Il est responsable de ses actes. Il le répète à la barre, "mon passé et ma situation actuelle me poussent au suicide"."C'est un dossier particulier, c'était une scène de chaos. Il y avait une fumée épaisse et l'air était irrespirable. Nous avons tous encore en tête l'incendie de Montgaillard . Ce sont des faits graves et d'une extrême dangerosité", tance le parquet qui requiert une peine de 36 mois de prison dont 12 mois de sursis probatoire ainsi qu'un mandat de dépôt."Je n'ai pas une tâche facile mais l'expert psychiatre le dit, il n'a pas de trait de pyromanie", répond la défense. "Il n'en veut qu'à sa propre personne, il n'y a pas d'autre explication. Ça fait 6 mois qu'il est isolé, il fait partie des invisibles de la ville du Port. Son histoire mérite qu'on s'y attarde. Il ne voulait pas faire de mal, il est dans un mal-être, il a besoin d'aide. C'est une erreur de parcours qui l'a conduit devant vous aujourd'hui", plaide la robe noire.Le prévenu est finalement condamné à la peine de 3 ans de prison dont 18 mois de sursis probatoire et écope d'un mandat de dépôt. Il lui est fait interdiction de se rendre dans la cité du Port.



Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur