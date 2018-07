Immersion avec le GIGN

Toutes les semaines, une équipe de 12 gendarmes, rattachés à l’équipe du GIGN, s’entraînent sur le stand de tirs de Pierrefonds afin d’être les plus efficaces sur le terrain par la suite. "Sachant que lors d’une mission on perd 50% à 60% de nos capacités", souligne l’adjudant S. "Ils sont disponibles 7 jours du 7, 24 heures sur 24", nous précise le capitaine.



Chargés ou non chargés, les armes font partie intégrante de ces entraînements. Ils utilisent aussi bien des grenades, des pistolets ou encore des fusils de précision. Les tirs peuvent aller de 20m jusqu'à 200m, pour les tirs les plus précis.



Il faut parfois prendre en considération les mauvaises conditions météo sur le champ de tirs, comme en ce jour un vent violent. Même si ce n'est pas ce qui est le plus gênant sur place lors de véritables interventions. Etant dans des endroits plutôt confinés, ils sont davantage dérangés par la population ou les habitations, comme nous le confie le capitaine.



Les exercices varient en fonction de l’actualité: cela peut être des exercices de simulation comme des prises d’otage, une attaque terroriste ou encore une arrestation domiciliaire.