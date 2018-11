Images pornographiques projetées sur la façade de la mairie de l'Entre-Deux: Une plainte...contre X déposée

Une plainte contre X a été déposée par la mairie de l'Entre-Deux et l'association Va Vole et Reviens après la diffusion d'images à caractère pornographique dimanche soir sur la façade de la mairie lors du festival Papangues.



Sur un des diapos, on aperçoit "une femme prodiguant une fellation à un homme tout en se masturbant", écrit Le Quotidien.



Le suspect serait un photographe qui se serait muni d'un projecteur portable pour diffuser ces images nous apprend de son côté le Journal de l'île.



Une manière pour lui de protester contre une "non-sélection, une éviction du palmarès, une place trop bas sur l'affiche", poursuit le média.



Performance artistique ou atteinte à la pudeur ? Aux gendarmes de faire la lumière sur ce fait-divers insolite…