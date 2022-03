A la Une . "Ils vous mentent": Un direct de la chaîne d'Etat russe interrompu par une journaliste prônant la paix

Une journaliste de la chaîne de télé d'Etat russe a interrompu le journal télévisé diffusé sur cette même chaîne en criant "Arrêtez la guerre ! Non à la guerre !". Par N.P - Publié le Mardi 15 Mars 2022 à 06:37





L'autrice de cette action militante, Marina Ovsyannikova, est elle-même journaliste pour cette chaîne. Elle a été arrêtée immédiatement après.

Avant d’effectuer son happening, la journaliste avait enregistré une vidéo relayée par OVD-Info. Elle y explique son action : "Ce qui se passe en Ukraine est un crime, et la Russie est l’agresseur (...) Malheureusement, ces dernières années, je travaille pour Channel One. J’ai relayé la propagande du Kremlin et j’en ai vraiment honte ; honte d’avoir laissé raconter des mensonges sur les écrans de télévision", exprime-t-elle. Et d'exhorter : "Allez manifester. N’ayez peur de rien. Ils ne peuvent pas tous nous emprisonner". Ovsyannikova also appears to have recorded a video beforehand in which she blames Putin for the war and apologizes for her work on Russian state TV news. pic.twitter.com/VuoqtJWcIY

