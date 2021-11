A la Une . Ils volent 90 téléphones, 2000€ et s'achètent 2 motos avec leur butin

Deux jeunes majeurs comparaissaient ce vendredi pour des faits de vol et tentative de vol devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis. L'un purge déjà une peine de 4 années pour trafic de stupéfiants et comparaissait détenu, le deuxième se présentait libre. Par Regis Labrousse - Publié le Vendredi 26 Novembre 2021 à 10:25

Le 20 avril 2020, trois jeunes partent en balade avec une voiture volée dans l'unique but de commettre un vol. Ils s'en prennent dans un premier temps à la société Buro Réunion à Saint-Denis. En vain, car le rideau métallique ne cède pas aux coups de barre de fer. Loin de s'avouer vaincus, ils reprennent leur route vers Sainte-Marie et décident de s'attaquer au local d'une entreprise qui vend des téléphones. Ils parviennent à dérober 90 portables pour une valeur marchande de 20 000€ ainsi que 2000€ en numéraire. Seuls 18 téléphones seront retrouvés au final.



Les caméras permettent d'identifier le chauffeur de la voiture qui, pour sauver ses fesses, permettra d'identifier ses deux acolytes. Ce sont d'ailleurs eux qui sont jugés ce vendredi. Le premier, par ailleurs détenu pour trafic de stupéfiants, avoue avoir récupéré 25 téléphones qu'il a vendus pour la somme totale de 7000€ ainsi que 350€ en espèces. Le second, sans casier et arrivé à la fin de l'audience, explique simplement au tribunal, tout comme son associé du soir, "s'être laissé entrainer". Pour autant, cela ne les empêchera pas de s'afficher fièrement sur Facebook avec deux belles motos acquises avec l'argent du butin



La procureure prend en considération le fait que les prévenus étaient sans casier judiciaire au moment des faits. Elle demande une peine de 8 mois de prison avec sursis pour les deux jeunes voleurs. Le tribunal les déclare tous les deux coupables et suit les réquisitions du parquet.



Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur