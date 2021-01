A la Une . Ils visitent 6 maisons et finalement s'installent à Domenjod !

En cette période de vacances, le tribunal judiciaire de Saint-Denis lui, n'a pas de répit. Ce lundi, l'audience de comparution immédiate se tenait dans le cadre d'une affaire de vols dans des habitations. Trois jeunes majeurs, sans doute en mal de divertissement, s'adonnaient à une activité lucrative et amorale : Entrer de nuit chez les gens pour les voler ! Par Regis Labrousse - Publié le Mardi 19 Janvier 2021 à 10:14 | Lu 1958 fois

Djadide A., Razid B., et Salim M., 21 ans tous les trois, ont monté un petit business : entrer chez des particuliers la nuit venue pour les détrousser de leurs biens. Tout y passe, téléphones, espèces, cartes bancaires, plaques d'immatriculation mais surtout clés de voiture et les véhicules qui vont avec. Ils partent du principe qu'il serait indécent de repartir à pied après une nuit de travail ! Les premiers faits commencent en octobre 2020 pour se terminer en décembre. Six faits de vol sont retenus ce jour et un dernier comparse est en passe d'être interpellé.



Le mode opératoire est bien huilé : ils se rendent au gré du vent dans des résidences pavillonnaires, attendent que tout soit éteint et cherchent la faille pour entrer. Ils ont écumé, en trois mois, une zone allant de la Possession à Saint-Pierre en passant par Saint-Gilles. Ils sont interpellés le 18 décembre après leur dernier vol. "C'est une idée collective, on se promenait en attendant que l'heure passe et on a eu l'idée" indique Salim M. à la barre, alors que les trois reconnaissent finalement les faits.



"Si il n'y a pas d'argent je ne prends rien"



Pour autant, ils ont des principes : "Si il n'y a pas d'argent je ne prends rien" explique Razid B. à la présidente qui rebondit immédiatement : "Vous collectionnez les voitures ? Non mais comme on a pas trouvé l'argent, on a pris les voitures " ajoute t-il. En effet, sur six home-jacking, ils ont volé quatre véhicules préférant laisser le cinquième qui était trop vieux à leur goût ! "Qu'est-ce que vous avez gagné dans tout ça ?" poursuit la présidente. "La prison Madame" répond benoîtement et très justement Djadide A.



"Ce fut laborieux car tout le monde contestait tout en garde à vue, pour enfin reconnaitre les faits aujourd'hui" s'exclame le parquet. "On minimise, il ne faut pas avoir peur pour entrer chez les gens car on ne sait jamais chez qui on rentre ! Même si il y a du bruit, on reste, on n'a peur de rien. La propriété des autres on s'en fout ! Compte tenu de l'implication de chacun, je vous demande une peine de 2 ans de prison avec maintien en détention, plus la révocation des précédents sursis pour Razid B., 2 ans dont 1 an de sursis probatoire pour Salim M. avec maintien en détention et 10 mois de prison avec sursis probatoire pour Djadide A." requiert la procureure.



"C'est moins de la determination que de l'insouciance débile"



"Il vole pour subvenir aux besoins de sa famille ! Il a des carences qui ne lui ont pas permis de se stabiliser. Il cherche un emploi et cette procédure est une entrave à ses projets" plaide la défense de Salim M. "Il reconnait les faits aujourd'hui. C'est moins de la determination que de l'insouciance débile, pour lui, c'est l'occasion qui fait le larron ! Il a la volonté de s'expliquer et de reconnaitre" enchaîne la défense de Razid B. qui est le seul a avoir deux condamnations à son casier. "Il n'y a de preuve de sa participation que sur un fait ! Il n'y a pas d'éléments tangibles à son encontre. Le parquet a fait preuve de mesure et je m'en réjouis" termine la défense de Djadide A.



Reconnus tous les trois coupables par le tribunal, Razid B. écope de 1 an de prison mais voit la révocation de 17 mois de sursis prononcée. Il part pour 29 mois en prison. Salim M. en prend pour 1 an ferme avec mandat de dépôt et 1 an de sursis probatoire. Djadide A. est condamné à une peine de 8 mois de prison avec sursis probatoire. Il est relaxé de deux des trois faits retenus à son encontre. Il en reste un à juger.



Regis Labrousse