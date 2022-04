A la Une . Ils veulent échapper à un contrôle de police et finissent dans une ravine

Un scootériste et son passager ont tenté d’éviter un contrôle de police hier à Saint-Pierre. Leur tentative de fuite s’est terminée dans une ravine. Ils ont été interpellés. Le conducteur passe devant le tribunal ce vendredi. Par GD / PB - Publié le Vendredi 1 Avril 2022 à 16:30

Face à la recrudescence des accidents de deux-roues dans l’île, représentant 50% des tués lors du dernier trimestre, la Délégation territoriale de la Sécurité routière (DTSR) de la police nationale multiplie les contrôles.



Lors d’un contrôle sur la Ligne-Paradis à Saint-Pierre, les fonctionnaires ont voulu contrôler un scooter de forte cylindrée. Ce dernier a refusé de s’arrêter et a tenté de fuir à travers un champ de canne, malgré la présence d’un passager.



Les policiers ont alors appelé des renforts pour rechercher les deux individus. La traque n’a pas été longue puisque la cavale des deux protagonistes s’est terminée dans une ravine. Les deux jeunes hommes ont été interceptés alors qu’ils remontaient à pied.



Une grue a été nécessaire pour retirer l’engin de la ravine. Le véhicule n’appartenait pas aux deux individus, mais a tout de même été confisqué et placé en fourrière aux frais du propriétaire.



Le conducteur, âgé de 24 ans et sans permis, a été placé en garde à vue avant d’être présenté au tribunal de Saint-Pierre ce vendredi. Il est accusé de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter exposant directement autrui à un risque de mort. Des faits pour lesquels il est en récidive.