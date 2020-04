Ils tentent de quitter leur hôtel : Les confinés verbalisés

Des PV de 135 euros ont été dressés à l'encontre de six personnes en quatorzaine qui ont entrepris de quitter leur hôtel ce lundi.Dénonçant des conditions "déplorables" et un manque de prise en charge de la part de l'ARS, plusieurs passagers de retour à La Réunion, mais confinés dans un hôtel, comme le veut la procédure, ont décidé de partir de l'établissement.Ils ont ensuite été stoppés non loin de l'établissement par les forces de l'ordre. Sans moyen de transport - leur chauffeur ne voulant pas aller plus loin - les personnes ont dû rebrousser chemin et regagner l'hôtel.Pour rappel, dans le cadre du dispositif de quatorzaine obligatoire en centre d’hébergement dédié pour les passagers de retour à La Réunion, en cas de non-respect de cette quatorzaine, les contrevenants s'exposent à une amende de 135 euros, mais également, en cas de récidive, à des arrêtés individuels, les contraignant à respecter scrupuleusement leur confinement.