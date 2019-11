La grande Une Ils tentent d'obtenir 1,9 million d'euros pour l'occupation illégale d'un terrain desservant le Jumbo Duparc Ils tentent de faire passer le groupe Mercialys à la caisse. Des associés réunionnais qui revendiquent la propriété d'une parcelle utilisée pour créer une bretelle de sortie vers le Jumbo Duparc, passent à l'action après des tentatives à l'amiable.

Ils sont propriétaires d'une parcelle à proximité du Jumbo Duparc. Des associés actionnaires de la société anonyme Sports et Loisirs tentent de se faire indemniser pour l'occupation illégale de leur parcelle qui sert de voie d'accès desservant le centre commercial.



La parcelle est illégalement occupée depuis 9 ans selon les véritables propriétaires. En plus de l’occupation illégale qu’ils tentent désormais de faire reconnaître devant la justice, ils réclament la somme due par cette occupation pendant les neuf années écoulées. L’estimation réalisée par un expert en immobilier porte à 1,9 million la valeur du terrain, plus son occupation.



Il faut remonter au 15 octobre 2010 pour comprendre l'enchaînement de ce contentieux. Ce jour-là, le centre commercial Duparc accueille ses clients dans un espace agrandi avec 25 nouvelles enseignes supplémentaires. Pour répondre à l'affluence qui ira croissant, une nouvelle bretelle d'accès est créée depuis la quatre voies (Nationale 2).



Une bretelle d’accès qui passe sur la parcelle cadastrée AY 565. Problème : elle appartient à la SA Sports et Loisirs depuis 1998 (voir l'acte de rétrocession publié par la préfecture ci-contre).





A l’époque, la gouvernance éclatée de la société anonyme ne prend pas la mesure de l’empiètement sur la parcelle, pour la simple et bonne raison que nombre de ses actionnaires historiques ne sont plus de ce monde. Ce n’est qu’à partir de 2017 que les nouveaux membres du conseil d’administration de la société reprennent les commandes et découvrent que leur parcelle a été empiétée pour cette fameuse brettelle d’accès.



En 2017, les propriétaires associés de la parcelle tentent tout d’abord une approche à l’amiable auprès du groupe Vindemia. L’enjeu financier est énorme : l’ancien champ de canne déclassé a pris de la valeur. Une expertise immobilière est ainsi engagée par la SA Sports et loisirs. Les 1165 m2 sont évalués à 1 million d’euro, plus une valeur locative de 8000 euros par mois, ce qui, au bout de 9 ans d’occupation illégale, alourdit le contentieux à hauteur de 1,9 million d’euros si la société Sports et loisirs avait pu jouir de son bien sur la période donnée (soit 880.000 euros sur 9 ans).



Ce qui n’aurait pu rester qu’un simple conflit de voisinage dirons-nous, a inévitablement été porté devant la justice tout récemment. Une demande d’expulsion et d’indemnisation pour occupation illégale a été déposée par les associés de la S.A. Sports et Loisirs devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis. Le rachat imminent de Vindemia par le groupe Hayot, a précipité l'action en justice des associés de la société Sports et Loisirs.



"Ces deux dernières années, nous avons demandé à Vindemia des réponses à l’amiable, en vain", soutient l'un des actionnaires agissant au nom de la S.A Sports et Loisirs. "Mais c’est l’actualité de ces dernières semaines qui nous a fait prendre conscience que Vindemia nous menait en bateau. On comprend mieux pourquoi ils n’ont jamais répondu à l’amiable à notre demande d’indemnisation et ont ainsi joué la montre. Et pour cause, on a appris que les tractations entre Vindemia et Hayot ont débuté il y a plus de deux ans. Ils ont donc intérêt à traîner pour ne jamais nous indemniser avant le rachat par Hayot", ajoute le propriétaire de cette parcelle.



Contacté, le groupe Vindemia nous a confirmé qu'il n'était pas le bon interlocuteur sur ce dossier, tout en nous dirigeant vers la société Mercialys.



Mercialys est l’une des principales sociétés foncières en France et en Europe et se définit comme "experte dans la gestion, la transformation et la valorisation de centres commerciaux". C’est à ce titre que ce groupe a repensé le centre commercial Duparc Sainte-Marie et ses galeries marchandes. C'était également le cas l'an dernier avec l'extension de la galerie du Jumbo Sacré Coeur au Port.

