Ils sont prêts pour le Championnat de France de Raid multi-activités 2022 à La Réunion

Esprit d’équipe et entraînement

Âgés entre 13 et 15 ans, nos sportifs Saint-Paulois scolarisés au Collège Jules Solesse, partagent tous un point commun, la passion du sport ! Qualifiés à cette finale nationale regroupant plus de 60 équipes provenant de l’ensemble de l’Hexagone, c’est un total de 330 concurrents qui s’affronteront par équipe mixte de 4 adolescents sur notre territoire. ESTANGUET Alyssa, EYRAUD Elio, LEBLE Sarah, PASCUAL Romain, DEPIERRE Clélie, ALAMY Axel, BOSQUE Noa ainsi que DE NIVELLEAU Raphaêl sont coachés de près par deux professeurs d’Éducation Physique et Sportive ( EPS ) du collège Jules Solesse et responsables de l’AS RAID, Serge PASCUAL et Philippe ADAM. Bien accompagnés, nos jeunes Saint-Paulois se donnent toutes les chances pour vivre la meilleure expérience que possible durant ces trois jours de compétition en pleine nature. Entraînement en intérieur et extérieur, ils sont prêts à tout donner pour le jour J.

Les élèves en plein entraînement, accompagnés par un des professeur d’EPS du collège Jules Solesse

Un programme sportif et découverte

Trois jours de compétition et de découverte de l’île intense attendent les meilleures équipes hexagonales et ultramarines de Raid multi sport UNSS. Au programme, les concurrents vont se retrouver nez à nez avec des activités en pleine nature, dont certaines se dérouleront au Maïdo et à la Saline-les-Bains :



Course d’orientation

« Kours la roue »

Kayak

PackraB

Trail

VTT

Épreuves combinées (Swim run, …)

En plus de participer à une compétition ardue en pleine île intense, les participants venant de tout l’hexagone profiteront également de quelques jours de visite, afin de découvrir la richesse du patrimoine de l’île et de la commune Saint-Pauloise.



Saint-Paul, Ville active et sportive applaudit les efforts de ses jeunes Saint-Paulois et leur souhaite de briller lors de cette extraordinaire aventure !



Saint-Paul fière de ses champions !