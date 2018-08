Ils sont fous au tampon!!!!

Je suis un chasseur de band cochon scandalisé par le traitement des pneus abandonnés sur la voie publique au Tampon.



J'ai pris une photo sur la route touristique du volcan début mai montrant un pneu et un dépôt sauvage,(photo jointe) début août le pneu et un nouveau dépôt étaient toujours au même endroit!!!! je refais une photo et ressignale à la mairie du tampon et à la CASUD:



Réponse par message de la CASUD :



"Le dépôt d’encombrant situé à l'adresse indiquée fera l'objet d'une collecte exceptionnelle dans les prochains jours.



Le pneu se trouvant à proximité du dépôt ne pourra pas être collecté par mes services. La collecte et le traitement des pneus est gérée par la filière R.E.P.



Pour information la CASud n'a pas la compétence pour la gestion de ce type de déchets.



Cordialement."



Quelques jours après, le service environnement du 23 éme publie et se vante sur une page Facebook du Tampon le traitement fait pour éliminer ce pneu: plantation d'un arbre au milieu!!!!!!



Commentaire averti d'un internaute: " Des pneus en bac à fleur ???? C'est de la folie ça, c'est toxique un pneu ! c'est d'ailleurs pour cela qu'on demande aux sociétés spécialisées de les récupérer... Il y a des éléments chimiques etc etc..



Source Wikipedia - Pneumatique - composition :

Un pneu est constitué de caoutchouc (naturel et artificiel), d'adjuvants chimiques (soufre, noir de carbone, huiles, etc.), de câbles textiles et métalliques.