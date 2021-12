La grande Une Ils sensibilisent les Réunionnais aux prélèvements d'organes subis par les minorités chinoises

Ce 9 décembre, journée internationale de prévention du génocide, une association et un collectif ont mené une action pour alerter les Réunionnais sur la situation des minorités réprimées en Chine, dénonçant notamment le trafic d'organes. Certains ont d'ailleurs fui le pays et trouvé refuge sur notre île. Par Stéphane Pierrard - Publié le Jeudi 9 Décembre 2021 à 21:06

Sur la place Paul Vergès, à quelques pas des temples chinois de Chane et Lisi Tong, l’association Éveil de Chine et le collectif Ouïghours de La Réunion installent ce jeudi un stand d’information à l’occasion de la journée internationale de prévention des génocides. Le lieu n’a pas été choisi au hasard. Le but est de dénoncer les tortures pratiquées par le parti communiste chinois sur ses ressortissants pour alimenter un trafic d’organes dont les ficelles sont tirées par le pouvoir chinois. Des dessins et des photos d’hommes et femmes victimes d’actes de tortures sont affichés, des représentations difficilement soutenables pour les yeux. D’autres représentent des églises chrétiennes détruites, des moines tibétains massacrés ou des Ouïghours.



Des banderoles avec les inscriptions "Stop aux prélèvements forcés d’organes sur les pratiquants du falun gong" sont érigées. Aussi appelée Falun Dafa, cette pratique associe médiation et exercices amples et lents. Cette discipline compte des millions de pratiquants en Chine. Initié par Li Hongzhi dans les années 90, le mouvement est d’abord encouragé par la dictature chinoise. Mais la pratique gagnant en popularité pour atteindre jusqu’à 60 millions d’adeptes en 1999, le régime en place voit finalement cette expansion d’un mauvais œil.



Dans un article sur France Culture du 20 juillet 2020, le journaliste Marco Respinti, chercheur et membre du centre américain Russel Kirk, dans le Michigan, explique cette répression par le fait que le Parti communiste chinois déteste toutes les religions qui pourraient nuire à son rayonnement au sein de la population. Les religions sont classées en trois groupes, appelés "marché rouge", "gris" et "noir". "Le rouge est composé des religions acceptées, comme le bouddhisme ou le catholicisme", explique-t-il. "Le marché gris rassemble, lui, des églises ou mouvements qui refusent de rejoindre les organisations religieuses officielles mais qui ne sont pas pour autant pourchassés. Enfin, le marché noir est le pire aux yeux de la dictature, car jugé "ennemi" du Parti communiste chinois. Les membres du Falun Gong se trouvent depuis 1999 dans cette catégorie et sont par conséquent pourchassés et persécutés", précise Marco Respinti.



Les experts de l'ONU "extrêmement alarmés"



Cette gymnastique traditionnelle qui s'appuie sur des exercices respiratoires avec des emprunts au bouddhisme et au taoïsme serait d’après le parti communiste chinois une secte. Pour la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, le Falun Gong n’a jamais été considéré comme un mouvement pouvant s’apparenter à un mouvement à dérives sectaires. Dans un communiqué de juin 2021, des experts des droits de l’homme de l’ONU ont déclaré être "extrêmement alarmés" par les allégations de prélèvements d’organes visant des minorités, les pratiquants de Falun Gong mais aussi des Ouïghours, des Tibétains, des musulmans et des chrétiens, détenus en Chine.



Sur notre île , une famille chinoise a trouvé refuge, fuyant les persécutions du régime . Le fils, Brieuc *, est présent ce mercredi, faisant les 100 pas autour du stand. Il dépose une enceinte connectée à son téléphone qui rapporte la tragédie que vivent comme lui les pratiquants du Falun Gong. "Le gouvernement nous espionne, ma famille et moi. Nos téléphones, nos adresses mail, nos ordinateurs, tout est épié par le gouvernement. J’ai été arrêté par les policiers qui ont pris mon ADN, mon sang et photographié mes yeux. J’ai pensé au pire : qu’ils allaient me prélever des organes. En Chine, ils n’acceptent pas les religions et la liberté n’existe pas. L’État contrôle tout : les armes, les ordinateurs, nos vies", précise-t-il en anglais. En 2020, avec ses proches, il rejoint La Réunion. Par peur, il abandonne tout derrière lui et n’emmène que quelques vêtements. Il tient à "voyager léger" pour pouvoir "échapper aux policiers" au cas où. Ici, ses angoisses ne disparaissent pas pour autant. Le parti communiste chinois hante ses rêves. Pire, ses hommes le poursuivraient. "L’autre jour à Saint-Denis des hommes au visage masqué se sont mis devant moi, m’ont menacé et photographié", précise-t-il.

Trois pétitions à signer







Sur le stand, trois pétitions sont à la disposition des badauds. La première vise la fin de ce jumelage, la deuxième l'arrêt des prélèvements forcés d’organes et enfin la dernière s’attaque à la racine du mal en demandant la fin du parti communiste chinois. Bako, passant par là, est intrigué. Il s’arrête, regarde les images et finit par poser des questions. Sans hésiter, il signe les trois pétitions. "Je le fais par ce que je vois ces meurtres et ce n’est pas normal. Ces images m’ont choqué et on ne peut pas tolérer ce qui se passe là-bas", lâche-t-il, avant de reprendre sa route.



*Le prénom a été modifié D'après les associations de notre île, Tianjin serait l'épicentre de ce trafic d'organes. La ville chinoise serait dotée d'un centre hospitalier spécialisé dans la transplantation de foie où 500 lits seraient destinés à cet effet. Là où le bât blesse, pour les associations, c'est qu'il existe un jumelage entre cette ville et La Région Réunion qui tient en une politique de coopération dynamique. "D'après le rapporteur de l'ONU sur la torture, 2/3 des prisonniers en Chine sont des pratiquants du Falon Gong. Il y a un silence assourdissant dans les médias. Les répressions concernent aussi les Ouïghours et les chrétiens. Ils vont jusqu'à changer des passages de la Bible ou remplacer des effigies du Christ par celles de Xi Jinping. L'ampleur de la violation des droits de l'Homme en Chine est telle qu'il faudrait des livres entiers. La Chine sait étendre son réseau d'influence pour faire des pressions sur la communauté internationale et les autres gouvernements. De ce fait, la question des droits de l'Homme est mise sur le côté", précise Frédéric Giacalone, de l'association Eveil de Chine.





