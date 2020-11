Ils se mobilisent ce jeudi à Saint-Pierre pour les "exclus du Plan Ségur"

Malgré le contexte et dans le respect des mesures sanitaires, la section locale FO Territoriaux va participer au mouvement de grève national. Leurs revendications portent sur "les exclus du Plan Ségur". Si le syndicat a signé pour l’amélioration des conditions de travail et une revalorisation des salaires et des primes des hospitaliers, il déplore que les salariés tels que les Atsem, les éboueurs, la police municipale, les pompiers, les agents administratifs et techniques des départements et régions pourtant mobilisés, en soient exclus.



"Nous revendiquons les mêmes droits à cette prime pour tous ceux qui ont été mobilisés pendant le confinement", déclare Lucas Gobalou, secrétaire régional Force ouvrière branche des Services publics.



"Nous demandons aussi la revalorisation des points d’indice, la suppression de la journée de carence et la reconnaissance de la maladie professionnelle pour les agents atteints du Covid en service". La manifestation débutera jeudi à 9H sur l’esplanade du Jardin de la Plage face au Casino.