A la Une . Ils rentrent à La Réunion sans se faire contrôler et arrivent positifs au Covid

Franck et Alice, frère et sœur, étudient en Espagne. Ils sont arrivés jeudi dernier sur leur “ti caillou” pour un moment de repos bien mérité après les examens de juin. Ils s'étonnent du peu de contrôles mis en place à leur débarquement à l’aéroport de Gillot et dans les jours qui ont suivi. Ils sont cloués sur leur lit depuis leur arrivée. Leur maman témoigne : Par Karoline Chérie - caroline@zinfos974.com - Publié le Samedi 31 Juillet 2021 à 14:11

"Mes deux enfants sont arrivés jeudi dernier après un long vol épuisant. Je me faisais une joie de les serrer dans mes bras, les embrasser, les toucher, partager, échanger et parler de leurs études. Cela faisait plus d’un an que je ne les avais pas vus. Deux jeunes partis faire leurs études en Europe, deux Réunionnais attachés à leur île, deux marmailles heureux de revoir leur famille et amis.

Tout était prêt pour leur arrivée, le fameux cari poulet, les samoussas… Bref ils sont de retour.



A peine débarqué de l’avion, mon fils me fait savoir qu’il ne veut pas m’embrasser, qu'il se sent fébrile, fiévreux, qu’il a passé un dur vol.

Je suis frustrée mais je respecte. Tous deux mettent leur masque dans la voiture, je trouve cela un peu exagéré. Ils ont fait leur test à deux reprises, samedi en arrivant à Paris et lundi avant de prendre leur vol pour La Réunion.



Le déjeuner se fait vite, ils préfèrent dormir de suite. Ils sont fatigués, épuisés. Je les laisse et m’éloigne donc, de peur qu’ils soient vraiment malades et que ce ne soit pas juste un coup de froid dans l’avion.



Le lendemain, gestes barrières à l’extrême, on est comme dans un film : on file faire un test le matin, et le soir, oh surprise ils sont tous les deux covidés. Ils sont jeunes, en bonne santé, sportifs de haut niveau, je ne crains pas pour leur vie, ils seront sur pied rapidement me dis-je.



Je fais mes affaires et les laisse seuls à nouveau, le temps du confinement. Même si je suis vaccinée, je ne veux pas prendre de risque et surtout pour le reste de la famille. Ils passent dix jours éloignés de tout, de tous, dix jours seuls, dix jours confinés.



Des appels de l’ARS, des SMS de la Sécurité Sociale, c’est bien, on est sérieux, on va respecter. J’apprends donc que non seulement aucun document n’est demandé à l’enregistrement (j’avais fait un point sur tous les documents, impôts, rattachement retour étudiants…) mais surtout aucun test n’est demandé et pire la température n'est pas prise à l’arrivée !



Heureusement que nous avons tout respecté jusqu’à la virgule près. On peut donc imaginer que depuis des semaines, ce n’est pas deux mais des dizaines de personnes qui sont arrivés sur l'île en toute discrétion, sans même que le test ne soit demandé.



Dieu merci, ils ont voyagé tous les deux, deux sièges à l’écart de tous. Je peux comprendre maintenant pourquoi la covid explose à La Réunion.



Avec du recul, je trouve absolument anormal que mes enfants soient arrivés sans que personne ne vérifie ni les tests ni la température. Mes gosses ont débarqué sur l’île les doigts dans le nez et le lendemain complètement covidés ! Avec plus de 350 personnes dans l’aéroport, personne ne s’est inquiété de l’état de ma fille. Soi-disant qu’il y a des contrôles et finalement rien ! Aujourd’hui, ils sont en sécurité à la maison et devraient profiter de leur séjour. Mais, hélas, une partie de leurs vacances est gâchée par la covid. Je dis ça je ne dis rien."





