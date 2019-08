Société Ils portent secours à 3 baigneurs en difficulté : Joseph Sinimalé salue la bravoure des quatre nageurs

Après le maire du Port, Olivier Hoarau, c'est l'édile de Saint-Paul, Joseph Sinimalé qui salue l'intervention de quatre nageurs. Mardi à Cap Homard, Millan Boucher, Hugo Jeanne-Rose, Nicolas Bouhet et Corentin Trinez, ont sauvé de la noyade un père et ses deux fils. Joseph Sinimalé indique avoir saisi le préfet de La Réunion pour que les quatre jeunes gens "soient reconnus pour leur acte de bravoure" :



"Sans l’intervention de quatre jeunes nageurs émérites, le drame serait survenu mardi à Cap Homard en fin de journée. Un père et ses deux fils âgés de 6 et 15 ans se sont retrouvés en difficulté dans une mer très agitée. Millan Boucher, Hugo Jeanne-Rose, Nicolas Bouhet et Corentin Trinez, qui s’amusaient à ce moment là sur la plage n’ont pas hésité à se jeter à l’eau pour porter secours aux baigneurs en difficulté. Et leur sauver la vie.



Le maire de Saint-Paul salue le geste héroïque des quatre jeunes sportifs, membres de la sélection de La Réunion de natation lors des récents Jeux des îles. Joseph Sinimalé a par ailleurs saisi le préfet de la Réunion pour que Millan Boucher, Hugo Jeanne-Rose, Nicolas Bouhet et Corentin Trinez soient reconnus pour leur acte de bravoure."





