A la Une . Ils pénètrent dans une école pour fumer des joints et brûler des chaises

L'école élémentaire Victor Hugo de Sainte-Suzanne a été la cible de dégradations en cette période de vacances scolaires. Huit personnes ont été interpellées puis entendues par la brigade de gendarmerie de Sainte-Suzanne, en coopération avec la police municipale. Par Regis Labrousse - Publié le Jeudi 13 Janvier 2022 à 17:51

Le 11 janvier dernier, en début d'après midi, les gendarmes de la brigade de Sainte-Suzanne et la police municipale sont intervenus pour mettre fin à la récréation de six jeunes majeurs et deux mineurs. Sans doute en mal de savoir en cette période de vacances scolaires, ils ont décidé de squater l'école pour jouer aux cartes dans le réfectoire en se faisant passer quelques joints.



Afin de s'assurer que leur petite intrusion "récréative" soit totale, ils ont, en plus, brûlé quatre chaises et percuté six extincteurs pour les éteindre. Interpellés puis conduits à la gendarmerie de Sainte-Suzanne, les 6 mineurs ont écopé d'une composition pénale avec à la clé 60 heures de TIG (Travaux d'Intérêt Général). Les deux mineurs font quant à eux l'objet d'une réparation pénale.





