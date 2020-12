A la Une . Ils passent le Nouvel an en prison pour 96 bouteilles de Coca !

Deux jeunes majeurs comparaissaient ce mercredi devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis dans le cadre de la comparution immédiate, pour des faits de vol dans la commune de La Possession dans la nuit du 23 décembre dernier. Par Regis Labrousse - Publié le Mercredi 30 Décembre 2020 à 16:28 | Lu 1642 fois

Malcome R., 23 ans et Charafoudine Y., 20 ans, ne savent pas quoi faire de leur temps. Alors, quand un dalon leur propose un bon coup, ils acceptent avec plaisir. Le 23 décembre dernier, vers 3h45 du matin, il n'ont rien à faire de mieux que cambrioler le dépôt de la Brioche Dorée à La Possession. Alors qu'ils dérobent des packs de Coca Cola, 96 bouteilles pour être exact, ils sont dérangés par le gardien et s'enfuient avec la marchandise. Le véhicule est identifié et les deux bandits de haut vol, se sachant recherchés, se rendent finalement le 28 décembre à la gendarmerie de La Possession.



Ils sont placés en garde à vue, déférés et présentés en comparution immédiate ce mercredi eu égard à leur états de service. "2020 a été une année difficile pour tout le monde, mais pour vous, c'est un festival, un feu d'artifice ! Vous n'avez pas arrêté vos conneries de toute l'année", ironise le président d'audience. Si Malcome R. ne doit répondre que des faits de vol, l'addition risque bien d'être salée pour son compère d'un soir. En effet, le parquet a également retenu à son encontre des faits de trafic de drogue, de conduite sans permis et sans assurance, afin de lui faire un prix de gros pour clôturer cette année qui s'achève.



"Mettez moi en prison, je veux y aller"



"Quand est-ce que les lumières vont s'allumer ?" S'offusque le Procureur ! "Pourquoi vous faites un truc comme ça ? Aucun des deux n'est capable de réfléchir, c'est un vol nul en terme de préjudice et c'est tant mieux, cela sonne comme un appel à l'aide: 'Mettez moi en prison, je veux y aller !' Charafoudine Y. est multitâche, vol, stupéfiants, mécanique... C'est quelqu'un sur qui on peut compter dans la délinquance ! Malcome R. lui a déjà 5 condamnations dont 2 en 2020 ! Il est sorti de prison en avril 2020 grâce à la Covid et on le retrouve déjà devant nous. La clémence ça se mérite, et là, ce n'est pas possible", enchérit le Parquet qui requiert, 15 mois de prison dont 4 avec sursis probatoire pour Charafoudine Y. et 6 mois de prison ferme pour Malcome R. Il demande également le maintien en détention pour les deux prévenus.



"C'est un vol d'une stupidité débordante, un vol de pieds nickelés", relève la défense. "Ils font la démarche le 28 décembre de se rendre d'eux-mêmes, ça aura au moins évité une intervention des gendarmes à 6h du matin en fracassant leur porte ! Ils savaient, dès leur garde-à-vue, qu'ils iraient à Domenjod, pour autant, ce ne sont pas de 'vrais' délinquants non plus ! Je vous demande de ramener le quantum a de plus justes proportions", plaide la Défense. Le tribunal, après en avoir délibéré condamne Charafoudine Y. à 1 an de prison dont 6 avec sursis et prononce la révocation de 2 mois d'un précédent sursis, et condamne Malcome R. à une peine de 6 mois de prison ferme. Le président prononce leur maintien en détention.



Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur

