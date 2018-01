A la Une .. Ils ont veillé à votre sécurité la nuit du nouvel an

Le préfet a effectué hier sa traditionnelle tournée des services de sécurité publique et d’urgence mobilisés au cours de la soirée du réveillon.



Amaury de Saint-Quentin est allé à la rencontre des équipes de garde des services de secours, d’urgence et de sécurité, dans leurs locaux. L’occasion pour le représentant de l’Etat de rendre hommage aux femmes et aux hommes qui assurent une permanence à tout moment pour garantir la sécurité de nos concitoyens.



Sa tournée a commencé "à domicile", au sein des services de permanence de la préfecture. Direction ensuite la rue Malartic, où une revue d’effectif des agents de Police lui a été faite à la Direction départementale de la sécurité publique. Toujours en centre ville de Saint-Denis, le préfet s’est dirigé rue Monthyon dans les locaux du Service départemental d'incendie et de secours, chez les pompiers encore un peu plus sur le qui-vive en cette nuit du 31 avec le phénomène toujours aussi important d’utilisation de feux d’artifices et de pétards.



Un peu plus tard, c’est au Port, dans les locaux du Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage, plus connu sous son acronyme du CROSS que le préfet a tenu à encourager les personnels pour leur dévouement au cours de l’année passée et saluer ceux qui étaient de garde en ce 31 décembre.



A 21H, c’est au coeur de l’endroit le plus bouillant de l'île qu’Amaury de Saint-Quentin a rendu visite aux personnels des secours et bénévoles de la croix blanche dont le poste de commandement était installé à l’Hermitage, à deux pas des fêtards en cas d'intervention.



La tournée du préfet s’est achevée vers 22H au Centre Hospitalier Gabriel Martin de Saint-Paul qui lui aussi était susceptible de réceptionner les blessés du réveillon.





